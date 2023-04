Socomec premiata da Frost & Sullivan

Per Socomec, l’innovazione nasce dall’anticipazione delle esigenze dei clienti, che consente all’azienda di colmare le lacune del mercato in modo coerente con soluzioni ottimali. Socomec ha alzato il livello di performance con il suo pluripremiato Modulys XL e ancora di più con l’ultima versione di Delphys XL rispondendo alle esigenze specifiche dei clienti nel segmento della collocation. I nuovi standard stabiliti da Delphys XL sono stati riconosciuti con il premio Global Customer Value Leadership di Frost & Sullivan per il 2022.

Socomec ha una lunga storia di innovazione e attenzione alla sostenibilità e la sua recente innovazione, DELPHYS XL, si basa sulla sua competenza specialistica nella conversione, nella commutazione e nella misura della potenza. Questa soluzione è il risultato di una risposta alle sfide affrontate da più infrastrutture di alimentazione dei data center ed è parte dell’attività di sviluppo dei prodotti UPS che serve specificamente il segmento dei data center di grandi dimensioni ‘’collocation’’.

Al centro degli sforzi di innovazione di Socomec ci sono l’impegno e la dedizione a comprendere le sfide relative ai diversi tipi di distribuzione e architetture della catena di potenza critica e quindi ad affrontarle in modo olistico.

Nata dal desiderio di migliorare l’esperienza dell’utente e di rispondere alle esigenze non soddisfatte dei clienti, in particolare in termini di gestione del rischio e ridondanza all’interno delle strutture ‘’collocation’’ , l’ultima soluzione dell’azienda garantisce i massimi livelli di disponibilità e continuità, attraverso un sistema UPS tollerante ai guasti, progettato per aumentare ulteriormente l’affidabilità dell’UPS.

Il sistema consente agli utenti di gestire qualsiasi evenienza, grazie alla ridondanza intrinseca, nonché alle attività di manutenzione semplici e prive di rischi, che favoriscono un basso MTTR.

Ogni anno, a seguito di approfondite ricerche e analisi, l’organismo indipendente Frost & Sullivan seleziona aziende e prodotti leader di settore che dimostrano eccellenza nell’innovazione e che sfruttano le tecnologie in via di sviluppo, offrendo un valore reale e vantaggi evidenti supportando il ritorno sugli investimenti dei clienti in contemporanea.

Una soluzione innovativa, con interoperabilità della catena critica

Il design unico di DELPHYS XL, combinato con l’interoperabilità garantita della catena critica, ha consentito di ottenere “una soluzione innovativa che, in ultima analisi, porta a prestazioni di sistema superiori ed ad un’esperienza cliente senza pari”, secondo Frost & Sullivan.

Gautham Gnanajothi, vicepresidente del settore Ricerca da Frost & Sullivan, spiega che “la forza trainante di questo approccio all’avanguardia è l’eccellenza tecnologica dell’azienda nell’interoperabilità della catena critica”.

Socomec è in grado di ottenere un coordinamento continuo tra il sistema UPS e STS all’interno di una catena di potenza critica, garantendo così la stabilità complessiva del sistema in caso di cambiamenti di modalità di funzionamento. Inoltre, impedisce anche il verificarsi di eventi anomali a cascata.

Consentire agli utenti di ottenere una disponibilità senza pari

L’UPS DELPHYS XL di Socomec racchiude 1200 kW in un design compatto e ottimizzato. È stato progettato per assicurare la continuità dell’alimentazione. Questo sistema, affidabile e tollerante ai guasti, garantisce

la massima disponibilità e continuità possibile per le applicazioni critiche, riducendo, al contempo, il costo totale di proprietà, grazie a diverse funzionalità e modalità operative. Inoltre l’assistenza digitale remota, le operazioni di risoluzione dei problemi sono rapide e facili da eseguire.

Secondo un rapporto Frost & Sullivan, “costruito sulla sua piattaforma XL, collaudata sul campo, DELPHYS XL offre una resilienza e una disponibilità senza pari, ponendo al contempo un’elevata enfasi sulla ridondanza intrinseca, il che, in ultima analisi, finisce per rafforzare l’affidabilità del prodotto con MTBF (Mean Time Between Failures) ai vertici della gamma.

Il prodotto è progettato per offrire i massimi livelli di protezione, in condizioni di funzionamento tipiche, eliminando tutti i potenziali singoli punti di guasto, associati ai sistemi UPS tradizionali. DELPHYS XL sfrutta un’architettura con moduli di conversione di potenza a intelligenza distribuita con la funzione avanzata di disconnessione selettiva. Questa funzione unica è garantita per qualsiasi guasto critico (sia esso meccanico o elettrico) all’interno dei sottoinsiemi interessati, proteggendo il carico critico attraverso i convertitori di potenza rimanenti”.

Il rapporto prosegue affermando che “Socomec ha introdotto nel suo DELPHYS XL il concetto di modulo estraibile, un sistema avanzato di disconnessione selettiva, la capacità di segregazione dei guasti, la modalità di conversione intelligente, la gestione avanzata del gruppo elettrogeno e servizi digitali innovativi. La modalità di conversione intelligente di DELPHYS XL offre, quindi, efficienze al vertice nel settore fino al 99%, senza sacrificare la disponibilità di energia, un elemento di differenziazione chiave che la rende unica e che non si limita a considerare i requisiti di carico, ma va oltre, tenendo conto dell’architettura dei data center ‘’collocation’’ che sfruttano un sistema di trasferimento statico STS a valle”.

Un’evoluzione nelle soluzioni di alimentazione dei data center pronte per ogni evenienza

Con decenni di esperienza ed un impegno costante nello sviluppo continuo, Socomec offre un’attività di sviluppo volta a cogliere le sfide del mercato.

Secondo Socomec, “i clienti sono una componente vitale e parte integrante nel nostro piano di sviluppo di un nuovo prodotto. Le soluzioni sono progettate in modo che siano in sintonia con i nostri clienti di oggi, soluzioni che risolvono le problematiche attuali, ma guardano anche avanti per cogliere i requisiti futuri che saranno determinati dall’evoluzione della tecnologia e dell’architettura dei data center. Pensiamo a come integrare la soluzione in un ambiente di lavoro reale ed i clienti sono pienamente coinvolti nel nostro processo di innovazione, dall’esplorazione iniziale allo sviluppo finale del prodotto in modo da poter offrire il miglior valore possibile”.

Descrivendola nel rapporto come un “approccio unico all’architettura di alimentazione dei data center”, Frost & Sullivan ha osservato che questa nuova soluzione può potenzialmente creare un’evoluzione estremamente necessaria nell’architettura di alimentazione di backup dei data center.

Gautham Gnajothi, vicepresidente del settore Ricerca di Frost & Sullivan, ha commentato che “l’eccellenza di Socomec nell’innovazione è sostenuta da due pilastri fondamentali: uno è la sua capacità di analizzare scrupolosamente i singoli componenti dell’infrastruttura elettrica, l’altro è il suo talento nel padroneggiare l’intera catena del valore e tutti gli eventi legati all’architettura di distribuzione elettrica associata, dalla rete fino al carico critico. DELPHYS XL è una grande testimonianza dell’eccellenza di Socomec in questo senso”.