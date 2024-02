TD SYNNEX è ora distributore di Oracle Cloud Infrastructure

Da qualche anno le aziende hanno intrapreso un percorso di trasformazione digitale importante che comprende la migrazione al cloud dei processi aziendali. Affinchè la migrazione avvenga in modo sicuro, queste realtà hanno bisogno del supporto di partner affidabili e specializzati. Tra questi partner c’è TD SYNNEX che annuncia l’importante accordo con Oracle per OCI (Oracle Cloud Infrastructure)

Una visione condivisa per accelerare l’adozione delle tecnologie cloud e migliorare l’efficienza operativa promuovendo l’innovazione

A seguito dell’aggiudicazione di una gara internazionale che comprende anche il mercato italiano, TD SYNNEX annuncia l’importante accordo con Oracle per la distribuzione dell’offerta OCI relativa al mondo del Cloud infrastrutturale.

TD SYNNEX, con la sua vasta rete di distribuzione e competenze logistiche, insieme all’eccezionale portafoglio di soluzioni cloud di Oracle, offre un valore straordinario alle imprese alla ricerca di una migrazione affidabile e scalabile verso l’ambiente cloud. Una collaborazione che rappresenta un’opportunità unica per le aziende di sfruttare appieno i benefici della trasformazione digitale, ottimizzando i processi aziendali e accelerando l’agilità operativa.

TD SYNNEX e Oracle uniscono le forze per supportare la migrazione al cloud

OCI, Oracle Cloud Infrastructure, è il cloud di seconda generazione di Oracle, di classe enterprise, nato per le esigenze più stringenti delle grandi aziende e della PA ma ora disponibile anche a tutto il comparto delle PMI. Progettato anzitutto con in mente la sicurezza dei dati Oracle Cloud è in grado di soddisfare le necessità di realtà che per motivi di conformità normativa o di riservatezza devono conservare i dati all’interno dei confini nazionali o europei.

La forza combinata di TD SYNNEX e Oracle per OCI apre nuove prospettive per le aziende di tutte le dimensioni, consentendo loro di capitalizzare sulle tecnologie all’avanguardia, dall’infrastruttura cloud alla gestione dei dati e alle applicazioni avanzate. Questa sinergia non solo semplifica l’accesso alle soluzioni cloud di Oracle ma offre anche un supporto cruciale nella migrazione e nell’implementazione, garantendo una transizione fluida per le organizzazioni impegnate nella modernizzazione digitale.

Dichiarazioni

“Questa collaborazione rappresenta un passo avanti nella creazione di un ecosistema cloud che favorirà l’innovazione, l’efficienza e la competitività delle imprese” dichiara Silvia Zagaria, Top Vendors Director in Advanced Solutions in TD SYNNEX. “Attendiamo con grande interesse i risultati concreti che questa partnership produrrà e l’impatto positivo che avrà sulle aziende impegnate a plasmare il loro futuro digitale. In un momento in cui la flessibilità e la resilienza sono fattori chiave, questa alleanza è un segnale chiaro dell’impegno a fornire soluzioni cloud all’avanguardia per soddisfare le esigenze dinamiche delle imprese moderne”.

“Se a questo accordo aggiungiamo l’opportunità che abbiamo oggi di servire l’ecosistema italiano sull’intera offerta Oracle, in maniera temporanea in attesa di sviluppi ulteriori, ritengo che la collaborazione con Oracle possa diventare un elemento di trasformazione importante dell’intero mercato IT nazionale e del canale operante in questo settore. Il primo passo da fare è quello della creazione delle competenze, per cui stiamo lavorando con Oracle e la nostra TD SYNNEX Academy per lanciare sul mercato italiano un percorso di formazione finalizzato alla certificazione nelle varie aree di specializzazione”, aggiunge Vincenzo Bocchi, Sr. Director Advanced Solutions in TD SYNNEX.