Vertiv potenzia l’offerta degli UPS trifase per il canale in EMEA

Vertiv, fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e le soluzioni di continuità, ha annunciato importanti aggiornamenti alla gamma di offerta dedicata a distributori e reseller. In base ai dati di Omdia, Vertiv è già al primo posto nel settore degli UPS trifase a livello globale, aggiudicandosi una quota di mercato pari al 16%. Con questi ampliamenti, gli UPS trifase di Vertiv con capacità da 10 a 60kVA, altamente efficienti e leader di mercato, tra cui Vertiv Liebert ITA2 e i relativi servizi integrati, sono oggi inseriti nel tool Vertiv Solution Designer e disponibili per la spedizione in Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA).

In base al report di Omdia ‘UPS Hardware Market Tracker and Analysis 2022’, la domanda di UPS trifase è in forte aumento in EMEA anche in mercati diversi da quello del cloud, dei servizi di colocation e delle telco. Questi includono la vendita al dettaglio, il commercio all’ingrosso, la sanità, l’industria manifatturiera e altri settori. Entro il 2026, il mercato degli UPS trifase in EMEA dovrebbe crescere da 1,66 miliardi di dollari nel 2021 a 2,07 miliardi di dollari, con un tasso di crescita pari al 5,84%.

“La digitalizzazione viene sfruttata da aziende di ogni dimensione e settore, il che comporta una maggiore necessità di poter disporre di soluzioni efficienti per proteggere dalle interruzioni di alimentazione le società di piccole e medie dimensioni”, ha dichiarato Karsten Winther, presidente EMEA di Vertiv. “L’ampliamento strategico degli UPS trifase al nostro portfolio di prodotti per il canale IT permette ai partner di soddisfare un mercato più ampio con soluzioni leader del settore, consentendo alle imprese di sfruttare le tecnologie più recenti e di accelerare il proprio percorso di trasformazione digitale”.

“In qualità di partner ufficiale di Vertiv e system integrator da oltre 30 anni, vediamo sempre più opportunità per i sistemi UPS trifase”, ha dichiarato Ronald Lagerberg, team leader Energy Solutions di Endenburg Elektrotechniek. “L’estensione del portfolio di prodotti per il canale IT di Vertiv amplia notevolmente le nostre possibilità, consentendoci di ottenere importanti benefici logistici, amministrativi e finanziari e di migliorare l’abilità nel servire gli utenti finali. Siamo impazienti di integrare questi prodotti innovativi nella nostra offerta”.

Vertiv Liebert ITA2 offre una tecnologia a doppia conversione online, un fattore di potenza unitario e un design rack/tower estremamente compatto. Rispetto ai sistemi monofase, gli UPS trifase consentono una maggiore capacità di potenza e un’efficienza fino al 99% in modalità ECO. Questa soluzione è oggi disponibile anche attraverso il canale di distribuzione, insieme al supporto degli esperti per la progettazione, la configurazione e l’ottimizzazione delle prestazioni durante l’intero ciclo di vita dei sistemi trifase. Infatti, l’offerta di UPS trifase di Vertiv è integrata da servizi personalizzati in loco e a distanza, specificatamente progettati per il canale, sfruttando anche la rete di assistenza di altissimo livello dell’azienda.

Disporre di un ampio portfolio di soluzioni UPS dedicate al mercato del canale significa che i partner hanno accesso a un’ampia gamma di soluzioni di protezione dell’alimentazione, tra cui soluzioni di media potenza che consentono alle aziende di espandere la portata digitale pur continuando a lavorare con il proprio partner di canale di fiducia. Vertiv offre una gamma completa di servizi specializzati progettati per integrare i modelli di business dei partner di canale. L’ampia esperienza nel settore dei servizi offre a tutti gli interessati uno strumento di supporto senza soluzione di continuità per l’intera gamma di servizi offerti da Vertiv, tra cui servizi on-site, servizi per il ciclo di vita e servizi digitali come la diagnostica remota e la gestione degli incidenti. Inoltre, i partner possono sfruttare le soluzioni software di Vertiv™ per potenziare le attività di gestione degli asset e offrire la migliore assistenza agli utenti finali.

In aggiunta ai sistemi UPS, il più ampio portfolio di prodotti per infrastrutture critiche di Vertiv è progettato per operare in modo più efficiente, aumentare la funzionalità e potenzialmente ridurre il TCO, integrandosi perfettamente con l’infrastruttura esistente del cliente e consentendo ai partner di incrementare i ricavi e i margini di profitto. Con impianti di produzione in tutta Europa e nel mondo, le soluzioni Vertiv possono essere messe a disposizione quando e dove sono necessarie.

I partner possono inoltre accedere a strumenti dedicati di configurazione, collegati a un ecosistema di team di supporto tecnico e commerciale. Il pluripremiato Partner Program di Vertiv prevede vantaggi e incentivi per formare, sviluppare e premiare l’impegno dei partner. Grazie all’aggiunta dell’UPS Liebert ITA2 al portfolio di prodotti per il canale IT di Vertiv, i reseller EMEA dei paesi aderenti potranno guadagnare ulteriori punti attraverso il Vertiv Incentive Program (VIP), che consente ai partner di ottenere facilmente premi senza dover fornire alcuna rendicontazione. I punti bonus vengono caricati mensilmente nel Vertiv Partner Portal e il partner dovrà solo effettuare il login per riscattarli.