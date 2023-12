VoipVoice: la sicurezza passa anche dalla connettività

Si è svolta nella cornice di MIBA l’edizione 2023 di SICUREZZA, una delle più importanti fiere in Italia e all’estero dedicate al mondo della security. Tra i protagonisti troviamo VoipVoice, primo provider italiano di telefonia VoIP business oriented, presente in fiera con uno stand per parlare della propria offerta e approfittare delle occasioni di networking.

Con Annamaria Pugliano, responsabile della divisione wholesale della società, abbiamo parlato di come le aziende, anche nel settore delle telecomunicazioni, per essere competitive non possono più sottovalutare il problema della sicurezza, indagando quali caratteristiche deve avere una buona connettività per garantire alle imprese di essere performanti ma in piena sicurezza.

Per finire un accenno all’offerta di VoipVoice, che propone una tecnologia d’avanguardia per il mondo della connettività, con un focus sull’ultima novità: quella della fibra FTTH, che ora arriva a 2,5 Gb.