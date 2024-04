Wildix rivoluziona la comunicazione aziendale

Wildix, pioniere e fornitore di soluzioni UCaaS, ha annunciato il lancio della nuova serie di telefoni, progettata per elevare il comfort, la sicurezza e la facilità d’uso in vari contesti professionali. Questo lancio fa seguito al recente conseguimento della medaglia d’oro ai Merit Awards, che sottolinea l’impegno dell’azienda verso l’eccellenza e l’innovazione nel settore delle telecomunicazioni.

I nuovi prodotti Wildix

La nuova gamma comprende quattro modelli, ciascuno concepito per soddisfare le esigenze specifiche degli utenti:

ForcePro 5: pensato per il personale a contatto con i clienti, questo modello vanta un ampio schermo regolabile, fino a 45 tasti BLF (Busy Lamp Field) per una migliore gestione delle chiamate, supporto per video (ad esempio, per i citofoni) e WiFi e Bluetooth integrati che garantiscono la massima compatibilità con le cuffie.

pensato per il personale a contatto con i clienti, questo modello vanta un ampio schermo regolabile, fino a 45 tasti BLF (Busy Lamp Field) per una migliore gestione delle chiamate, supporto per video (ad esempio, per i citofoni) e WiFi e Bluetooth integrati che garantiscono la massima compatibilità con le cuffie. WelcomeConsole 5: potenziata per garantire un servizio ottimale, dotata di un ampio display a colori e due schermi a LED, offre fino a 106 tasti BLF (42 immediatamente accessibili). Questo modello semplifica la gestione di numerose chiamate simultanee.

potenziata per garantire un servizio ottimale, dotata di un ampio display a colori e due schermi a LED, offre fino a 106 tasti BLF (42 immediatamente accessibili). Questo modello semplifica la gestione di numerose chiamate simultanee. WorkForce 5: progettato da Wildix per chi lavora in ufficio e fa un uso moderato del telefono, questo telefono è dotato di un display dai colori vivaci per monitorare facilmente lo stato, 21 tasti BLF e una porta USB per il collegamento di un dongle WiFi o di un auricolare Bluetooth, per garantire un’esperienza di lavoro versatile.

progettato da Wildix per chi lavora in ufficio e fa un uso moderato del telefono, questo telefono è dotato di un display dai colori vivaci per monitorare facilmente lo stato, 21 tasti BLF e una porta USB per il collegamento di un dongle WiFi o di un auricolare Bluetooth, per garantire un’esperienza di lavoro versatile. Start 5: il telefono di base perfetto per gli spazi condivisi, che offre funzionalità user-friendly con 4 tasti BLF e la possibilità di essere installato a parete per la massima praticità.

Questa vasta gamma di telefoni fa parte del continuo sforzo di Wildix per ridefinire la comunicazione aziendale, offrendo funzionalità avanzate e una facilità d’uso senza precedenti.

Dichiarazioni

“Nell’odierno panorama aziendale, in cui decisioni rapide e connettività senza interruzioni sono fondamentali, Wildix è in prima linea e risponde a queste esigenze con un’innovativa gamma di telefoni da scrivania“, ha dichiarato Elena Kornilova, Product Marketing Manager di Wildix. “Non ci limitiamo a state al passo, stiamo tracciando nuovi percorsi. Da ForcePro 5, ricco di funzionalità, a Start 5, il telefono di base, la nostra gamma di prodotti eleva la comunicazione aziendale offrendo un vantaggio strategico. In Wildix non ci limitiamo ad adattarci: forniamo ai nostri partner la possibilità di guidare il futuro, consentendo ai clienti finali di superare la concorrenza ed eccellere nel proprio settore“.