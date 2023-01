EET si prepara a ISE 2023

EET, fornitore di soluzioni di connettività per il mondo ProAV, sarà presente a ISE 2023 nello stand S200 del Padiglione 3 di Fira Barcelona, la nuova location inaugurata con la scorsa edizione della fiera per antonomasia dell’integrazione di sistemi.

Il prossimo ISE sarà infatti, per EET, l’occasione di incontrare clienti e utilizzatori finali delle soluzioni ProAV cui mostrare, in anteprima, una quantità di importantissime novità, in particolare del marchio Vivolink, sempre più centrale nella galassia EET.

Presso il nostro stand verranno presentate soluzioni mono-cavo per cablaggio ed estensione del segnale via USB-C, soluzioni per sistemi di telecamere e speaker, cavi professionali di tutti i tipi, Signal Management box e molto altro.

Inoltre, tutti i pomeriggi dalle 17,00 alle 19,00, lo stand EET diventerà punto d’incontro e di ritrovo, offrendo un luogo e un momento in cui incontrarsi e scambiarsi le impressioni sulla giornata appena vissuta, o chiacchierare di mercato e prospettive con l’accompagnamento di bevande fresche, bibite, vino, birra e snack. Un Get Together che ricorrerà per ogni giorno di manifestazione.

Le anticipazioni: un assaggio di ISE 2023

Con Vivolink, uno dei brand proprietari di primo piano di EET e vera e propria fucina di soluzioni di connettività e cablaggio, l’azienda danese sarà presente a ISE e presenterà, tra le altre novità, un nuovo extender, il VLUSBCEXT151 che aggiornerà il precedente modello VLUSBCEXT150. Si tratta di un extender KVM HDBaseT USB-C che offrirà la soluzione di distribuzione video a lunga distanza più performante nel mercato AV, permettendo la trasmissione di segnale su distanze fino a 100 metri con definizione 4K@60Hz/1080p@60Hz 4: 4: 4 tramite cavo CAT6a.

Ideale per ambienti come le sale riunioni di ogni tipo e dimensione, il nuovo VLUSBCEXT151 offrirà tre ingressi USB e un ingresso USB-C che supportano velocità di trasferimento fino a 300 Mbps. L’ingresso USB-C supporta il segnale 4K@60Hz 4:4:4 HDR10+.

Altra novità, sempre firmata Vivolink, che farà sicuramente parlare di sé a ISE 2023 sono le nuove casse professionali attive Vivolink Studio 70, diffusori da studio bi-amplificati a due vie pensati per installazioni high-end, con woofer in fibra di vetro da 5,25” e tweeter da 1” al neodimio, e con risposta in frequenza dai 55Hz ai 20kHz. L’ingresso bilanciato XLR e l’ingresso jack consentono diverse tipologie di installazione e utilizzo, mentre la qualità del suono, cristallino e dettagliato, è assolutamente garantita. Gli “habitat” preferenziali di questi speaker sono le sale riunioni di grandi dimensioni, i bar e i pub e le installazioni di Home Theater.

Infine, non mancherà nello stand EET a ISE 2023 la linea completa di cavi Vivolink, di cui i visitatori potranno saggiare personalmente la qualità costruttiva. Si tratta di cavi tutti in rame a doppia guaina, molto robusti, senza perdita di flessibilità e di facilità installativa.

Product Specialist dedicati saranno presenti nello stand EET per spiegare e illustrare al meglio tutte le novità e l’intera gamma di prodotti.