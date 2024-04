WorkForce Enterprise: Epson introduce la tecnologia Heat-Free

Con l’introduzione dei multifunzione WorkForce Enterprise AM-C400 e AM-C550, due nuove soluzioni ottimizzate pensate per il mercato delle stampanti A4, Epson continua l’impegno nell’estendere la gamma di stampanti per l’ufficio con tecnologia inkjet Heat-Free e testina piezoelettrica in linea.

Questi nuovi modelli offrono anche nel formato A4 tutti i vantaggi di risparmio energetico e produttività delle stampanti Epson inkjet e sono ideali per le strutture e gli uffici che stampano in grandi volumi, oltre a rappresentare per il canale una soluzione redditizia e di facile manutenzione che possa supportare il programma di sostenibilità delle aziende.

WorkForce Enterprise: la scelta che fa bene all’ambiente

Caratterizzati da alta velocità di stampa e scansione (rispettivamente fino a 55 ppm e 100 ipm), capacità carta elevata e cartucce di inchiostro ad alto rendimento in grado di stampare fino a 31.500 pagine in nero e 28.000 pagine a colori, entrambi i multifunzione WorkForce Enterprise sono facili da utilizzare grazie all’interfaccia touch-screen a colori ottimizzata.

Dotati del percorso carta a C che riduce l’ingombro, WorkForce Enterprise AM-C400 e AM-C550 sono tra i più piccoli della loro categoria e sono quindi ideali per ambienti con poco spazio a disposizione, in cui serve però un dispositivo che sia al tempo stesso altamente produttivo e affidabile.

Alla elevata velocità di stampa, all’affidabilità e alle dimensioni compatte si aggiunge anche la riduzione dei consumi energetici e della quantità di rifiuti prodotti che ci si aspetta dalle stampanti inkjet a freddo di Epson, per un’alternativa valida e sostenibile alle tradizionali stampanti laser. Sviluppati utilizzando Epson Open Platform, la piattaforma aperta di Epson, questi multifunzione si integrano facilmente nelle infrastrutture tecnologiche esistenti e sono compatibili con tutte le soluzioni software di terze parti.

Dichiarazioni

“Questi due nuovi modelli”, ha dichiarato Luca Motta, Head of Office Print di Epson Italia, “estendono i vantaggi della tecnologia inkjet Heat-Free anche alla gamma di stampanti A4 completando la nostra gamma di prodotti per l’ufficio. Oltre ad ampliare la serie WorkForce Enterprise AM-C, i nostri nuovi multifunzione offrono, con la stessa interfaccia utente e con un ingombro ridotto, livelli di produttività paragonabili a quelli dei modelli AM-C in formato A3“.