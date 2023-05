Workstation Lenovo: form factor per ogni esigenza

È una nuova generazione di workstation Lenovo, ThinkStation e ThinkPad, con una serie completa di certificazioni ISV1 quella appena annunciata da Lenovo.

Caratterizzate da un alto livello in termini di potenza e prestazioni, le nuove workstation Lenovo sono l’ideale per la gestione di carichi di lavoro intensi anche in piena mobilità.

Progettate per superare ogni limite e aiutare i professionisti a spingersi oltre massimizzando il proprio potenziale, le ultime nate si distinguono per prestazioni, affidabilità e la configurabilità necessarie in diversi settori. È possibile, inoltre, personalizzare le configurazioni delle workstation, dotate di componenti all’avanguardia come i processori Intel Core di tredicesima generazione e le GPU professionali NVIDIA RTX, che supportano i più recenti sistemi operativi del settore, tra cui Windows 11 e numerose release di Linux.

Workstation Lenovo: la serie ThinkStation P3

Le workstation desktop della serie ThinkStation P3 offrono agli utenti tutti i vantaggi di cui hanno bisogno, combinando un elevato livello di prestazioni con la rinomata affidabilità e versatilità. Il nuovo chassis Tower più grande rispetto al precedente modello è stato riprogettato per tutte quella applicazioni mission critical che necessitano dell’affidabilità massima e risulta l’ideale per progettisti, ingegneri e architetti o professionisti della grafica ma anche per studenti attenti al rapporto qualità-prezzo e sempre alla ricerca di flessibilità ed espandibilità.

ThinkStation P3 Tower, con il suo nuovo chassis, supporta alimentatori più potenti, fino a 1100 W, per gestire configurazioni più impegnative e un maggior spazio di archiviazione, fino a 26 TB. ThinkStation P3 Ultra vanta, invece, un rivoluzionario form factor che racchiude potenza e prestazioni in uno chassis più compatto dal volume inferiore a quattro litri. Workstation Lenovo intelligente e compatta, ThinkStation P3 Ultra è progettata per gestire carichi di lavoro impegnativi e adattarsi facilmente a spazi di lavoro ibridi in continua evoluzione.

ThinkStation P3 Tiny è progettata, infine, per offrire prestazioni e affidabilità in un form factor ancora più ridotto e grazie alle sue dimensioni ( 1 litro ) e al design raffinato, la P3 Tiny può essere posizionata praticamente ovunque.

Le workstation mobili ThinkPad sono sinonimo di potenza, durata e design di alto livello. I nuovi modelli della serie ThinkPad P, progettati per il lavoro ibrido, uniscono prestazioni e affidabilità portando l’ufficio e la potenza di calcolo in piena mobilità.

I modelli ThinkPad P14s i Gen 4 e P16s i Gen 2 sono ideali per professionisti, educatori e studenti che cercano un mix ideale di prestazioni e potenza a un prezzo conveniente, senza rinunciare a sicurezza o durata sia della batteria ma anche della workstation.

Progettato per colmare il divario tra le workstation entry-level e quelle di fascia alta, ThinkPad P16v i si rivolge, invece, ai creator che necessitano di maggiore potenza per gestire grandi carichi di lavoro e multitasking con facilità. Il dispositivo integra processori Intel Core H-Series, grafica avanzata e le più recenti funzioni di sicurezza per proteggere i dati sensibili e l’identità anche in movimento.

ThinkPad P16 Gen 2 e ThinkPad P1 Gen 6 offrono livelli straordinari di prestazioni per workstation mobili, consentendo agli utenti di eseguire flussi di lavoro complessi come il rendering ad alta definizione e la VR premium. P16 Gen 2, in particolare, si distingue per prestazioni che si avvicinano a quelle di alcune workstation desktop, con CPU mobili di altissimo livello, GPU NVIDIA RTX professionali e la più alta capacità di memoria, ben 192 GB, mai realizzata da Lenovo in una workstation mobile.

ThinkPad P1, giunto alla sesta generazione, offre performance straordinarie in un form factor sottile e leggero, senza compromettere potenza o durata.

Un nuovo modo di essere versatili con le nuove workstation Lenovo

Le nuove workstation desktop di Lenovo ThinkStation P3 Tower, P3 Ultra e P3 Tiny rappresentano la più potente offerta di workstation di Lenovo con diverse alternative di dimensioni del form factor in grado di adattarsi a molteplici ambiti d’applicazione, spazi di lavoro ibridi e flussi di lavoro differenti. Chi opera nei settori dell’ingegneria, dell’architettura, della finanza, dell’istruzione avanzata e delle applicazioni mediche può personalizzare e configurare la nuova ThinkStation P3 in base alle proprie esigenze.

ThinkStation P3 Tower: offre potenza ed espandibilità di una workstation tower ad un prezzo più accessibile, con processori Intel Core di tredicesima generazione e supporto di grafica fino a NVIDIA RTX A5500, per svolgere attività mission-critical con affidabilità e capacità di espansione richieste da molteplici di settori. P3 Tower può supportare fino a 128 GB di memoria DDR5 e un totale di sei unità di archiviazione, con quattro slot di espansione PCIe e un’alimentazione fino a 1100W.

: performance straordinarie e uno chassis di meno di quattro litri, la P3 Ultra è ideale per i flussi di lavoro più impegnativi con uno chassis pari alla metà di una small form factor. Il design compatto non preclude la configurabilità con schede grafiche fino alla NVIDIA RTX A5500 e di un BMC (controller di gestione della baseboard) opzionale, che verrà rilasciato nel corso dell’anno, che consente il monitoraggio remoto avanzato e la gestione dei sistemi. ThinkStation P3 Tiny: il form factor Tiny di Lenovo è stato progettato per raggiungere gli obiettivi che gli altri non possono raggiungere. Piccola e potente, con un volume totale di appena un litro e dotata di numerose opzioni di montaggio, di certificazioni ISV e della grafica NVIDIA T1000 che supporta fino a 4 display in aggiunta alle uscite on board, ThinkStation P3 Tiny è perfetta per architetti, ingegneri, analisti finanziari, professionisti del settore sanitario e dell’istruzione STEM, virtualmente ovunque.

La serie P di ThinkPad libera il potenziale dei creator in ogni ambiente

Le workstation portatili sono state progettate per adattarsi a diversi ambienti con diverse funzioni senza necessariamente scendere a compromessi in termini di prestazioni, e la nuova serie ThinkPad P, con soluzioni certificate ISV nelle diverse fasce di prezzo, ne è un esempio. Inoltre, come il resto del portafoglio ThinkPad annunciato all’inizio di quest’anno, anche le ultime workstation portatili ThinkPad si distinguono per un uso maggiore di materiali riciclati e di plastica con componenti post-consumo (PCC), a dimostrazione del sostegno da parte di Lenovo all’economia circolare e dell’impegno di integrare il contenuto riciclato post-consumo nel 100% dei prodotti PC entro il 2025.

· ThinkPad P16 Gen 2: si tratta della workstation portatile da 16 pollici più potente di sempre di Lenovo, realizzata per gli utenti che necessitano dei massimi livelli di prestazioni in qualsiasi momento, dotata di processori Intel Core serie HX fino alla tredicesima generazione con grafica professionale fino alla GPU NVIDIA RTX 5000 Ada Generation, per offrire innovazione in termini di velocità, prestazioni ed efficienza. PCIe Gen 5 offre un supporto di archiviazione e di I/O incredibile fino a 192 GB di DDR5, garantendo che anche gli input di dati più complessi non costituiscano problemi.

· ThinkPad P1 Gen 6: potente, mobile e con un design elegante e ultraleggero di soli 1,78 kg, ideale per i creator di contenuti e dotato di funzionalità innovative, tra cui un design termico in metallo liquido per prestazioni di raffreddamento avanzate, il ThinkPad P1 può essere configurato con un nuovo touch screen OLED da 16 pollici con fotocamera da 5MP o con un display a bassa luminosità blu per ridurre l’affaticamento degli occhi. La calibrazione del colore effettuata in laboratorio offre immagini nitide e chiare, mentre l’eccellente connettività è garantita dal WiFi-6E e dal 4G LTE opzionale per mantenere la stessa velocità anche negli ambienti più remoti. La grafica ad alte prestazioni è garantita da GPU NVIDIA RTX 5000 Ada Generation per workstation mobili o NVIDIA GeForce RTX 4090.

· ThinkPad P16v i Gen 1: capace di colmare il gap tra le workstation entry e quelle di fascia alta, il nuovo P16v gestisce con facilità carichi di lavoro complessi e di grandi dimensioni grazie ai processori Intel Core serie H di tredicesima generazione, alle GPU NVIDIA RTX 2000 Ada Generation per le workstation mobili e al doppio deflusso termico che massimizza il raffreddamento, consentendo agli utenti di spingere al massimo le applicazioni più impegnative e garantendo il multitasking.

· ThinkPad P14s i Gen 4 e P16s i Gen 2: rispettivamente con le workstation mobili Lenovo da 14 e 16 pollici con la più lunga durata della batteria, gli ultimi modelli, disponibili in black o storm grey, sono progettati per la produttività e la collaborazione ad alte prestazioni in ambienti di lavoro remoti e ibridi, con diverse opzioni di visualizzazione, tra cui display OLED e a bassa luce blu, fotocamera opzionale da 5MP e GPU NVIDIA RTX A500 per le workstation mobili.

Lenovo offre un programma completo di servizi per la migliore esperienza d’uso con il suo portfolio di workstation. Le novità annunciate oggi sono disponibili anche come parte del modello Lenovo TruScale Device as a Service (DaaS) che offre alle aziende un’ampia gamma di soluzioni per il digital workplace, opzioni di pagamento flessibili e la possibilità di scalare facilmente l’IT in linea con l’evoluzione delle esigenze aziendali. Gli aggiornamenti e le estensioni di garanzia fino a cinque anni forniscono un servizio a costo fisso a tutela dei preziosi investimenti. Per migliorare ulteriormente la produttività e l’esperienza dei dipendenti, le aziende possono implementare Lenovo Premier Support Plus. Questa gamma completa di servizi di assistenza offre un approccio incentrato sulla persona nell’assistenza IT, fornendo agli utenti un’esperienza senza interruzioni ed accesso diretto ai migliori tecnici Lenovo.

“Le workstation ThinkStation e ThinkPad sono ideali in numerosi settori come la ricerca e la progettazione, l’ingegneria e la finanza, i media e l’intrattenimento, la sanità e l’istruzione“, ha dichiarato Rob Herman, VP e GM, Worldwide Workstation and Client AI Business di Lenovo. “Le nuove workstation dimostrano il nostro impegno a creare innovazioni che mettono al centro i professionisti e permettono ai nostri clienti di fare la differenza e di avere un impatto positivo e duraturo nei loro rispettivi ambiti“.

Le nuove workstation saranno disponibili in Italia a partire da giugno 2023.