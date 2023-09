Combinazione innovativa con Allied Telesis

È una combinazione innovativa quella presentata da Allied Telesis con il nuovo dispositivo integrato router/Access Point wireless TQ6702 GEN2-R. Progettato tenendo in considerazione prestazioni e protezione di alto livello, il dispositivo combina un access point Wi-Fi 6 (802.11ax) e un router VPN sicuro. Il tutto in una soluzione LAN e WAN innovativa. Il design all-in-one consente di creare una rete semplificata, ma completa, perfetta per piccole imprese o aziende con più sedi.

TQ6702 GEN2-R è una combinazione innovativa anche perché può essere gestito in remoto da Vista Manager, la piattaforma di automazione e gestione di rete di Allied Telesis. Questa consente una veloce installazione e un monitoraggio automatizzato dell’infrastruttura di networking. La facilità d’uso è garantita da una rapida configurazione e dal tuning automatico del Wi-Fi per un funzionamento agile. Il tutto unito a codici QR scansionabili per una facile connessione degli ospiti. Inoltre, il router VPN consente una connettività sicura site-to-site, mentre la condivisione delle direttive DPI permette di configurare e aggiornare le regole del firewall. Questo a livello centrale sincronizzandole automaticamente con tutti i siti.

Alcune delle funzionalità incluse nella nuova combinazione innovativa

La possibilità di gestire l’uso del Wi-Fi da parte di clienti e personale con un portale dedicato. Il tutto in modo che i nuovi utenti vengano indirizzati a una pagina di login per autenticarsi prima di ottenere accesso online.

Un firewall basato su zone garantisce connettività Internet sicura. Il che protegge l’accesso online degli utenti e previene eventuali perdite di dati.

VPN IPSec site-to-site collegano le filiali alla sede centrale, mentre VPN SSL/TLS per i dipendenti remoti consentono un accesso sicuro alle risorse digitali aziendali.

Backup automatico di tutte le unità grazie ad AMF Plus Network Automation. Questo consente la sostituzione plug-and-play di un dispositivo malfunzionante. Ma anche una gestione visiva semplificata sulla mappa di rete di Vista Manager.

“I nostri clienti sono fondamentali e sappiamo quanto sia importante per aziende di ogni dimensione ridurre i costi e rendere le operazioni tecniche il più possibile semplici. Il router TQ6702 GEN2-R offre questa semplicità in una combinazione innovativa con la gestione automatizzata del Wi-Fi e la facile configurazione della VPN. Oltre, naturalmente, a un potente router con firewall per proteggere l’azienda,” ha dichiarato Rahul Gupta, Chief Technology Officer di Allied Telesis. “Le imprese potranno ridurre il tempo dedicato alla gestione della rete dal personale IT. Essendo una soluzione all-in-one, tutto è integrato e automatizzato, quindi funziona letteralmente da sola.”

Una prossima release del software supporterà il clustering AP per le piccole imprese e il controller wireless Autonomous Wave Control (AWC) per gli ambienti enterprise. In questo modo, le aziende di ogni dimensione potranno beneficiare di una gestione semplice e di un’ottimizzazione automatica della LAN wireless.