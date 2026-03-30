FRITZ!Repeater 2700 porta potenti prestazioni Wi-Fi 7 per una rete Wi-Fi forte e stabile

FRITZ!Repeater 2700 amplia il portafoglio di repeater FRITZ! con un’ulteriore opzione Wi-Fi 7. Questo concentrato di prestazioni Wi-Fi trasmette sulle bande a 2,4 e 5 GHz e consente una trasmissione dati wireless fino a 6,5 Gbit/s. Si collega direttamente alla presa di corrente, è dotato di una porta LAN a 2,5 gigabit per dispositivo e porta il potente Mesh Wi-Fi di FRITZ! in ogni angolo della casa, anche in appartamenti o abitazioni di grandi dimensioni. Il FRITZ!Repeater 2700 è disponibile da subito al prezzo consigliato al pubblico di 168.99 euro IVA inclusa.

Wi-Fi potente dalla presa di corrente

Grazie al suo innovativo design delle antenne sulle bande a 2,4 e 5 GHz secondo lo standard Wi-Fi 7, il FRITZ!Repeater 2700 consente una trasmissione dati estremamente veloce e supporta un numero significativamente maggiore di dispositivi connessi contemporaneamente. La porta LAN da 2,5 Gbit/s permette inoltre di integrare console di gioco o altri dispositivi di rete anche nelle zone più lontane della casa. In questo modo il Wi-Fi stabile e affidabile raggiunge ogni angolo della casa, anche su più piani o in ambienti con corridoi tortuosi.

Installazione semplice – con o senza FRITZ!Box

I possessori di FRITZ!Box possono utilizzare, come di consueto, il pulsante Connect sul router e sul repeater per avviare il funzionamento. In questo modo si attiva immediatamente il Mesh Wi-Fi e viene configurato il repeater. Il FRITZ!Mesh Set 2700, disponibile a breve, renderà disponibili tutti i vantaggi del FRITZ!Mesh con qualsiasi router e con qualsiasi modem in fibra ottica, DSL o cavo. In questo caso, il primo repeater del set collegato a Internet assumerà il controllo centrale della rete Wi-Fi. La MyFRITZ!App guida in modo rapido e semplice nella configurazione su qualsiasi dispositivo. Prezzo e disponibilità sul mercato del FRITZ!Mesh Set 2700 saranno comunicati successivamente.

FRITZ! cares

In FRITZ! ci concentriamo sulla sicurezza e sulla durata di tutti i dispositivi FRITZ!. Per questo tutti i modelli FRITZ!Box e i FRITZ!Repeater sono dotati di 5 anni di garanzia del produttore, oltre che di aggiornamenti gratuiti di sicurezza e funzionalità. I FRITZ!Mesh Set e i FRITZ!Box sono sviluppati a Berlino e prodotti in Europa.

Maggiori informazioni su FRITZ!Repeater 2700:

Repeater Wi-Fi dual-band per estendere la portata della rete Wi-Fi

Mesh Wi-Fi, 4 × 4 su 5 GHz e 2 × 2 su 2,4 GHz, Wi-Fi 7

Velocità Wi-Fi: 5 GHz fino a 5760 Mbit/s; 2,4 GHz fino a 688 Mbit/s (Wi-Fi 7)

1 porta LAN a 2,5 Gbit/s per collegamenti via cavo o per connettere dispositivi compatibili con la rete

Adotta il nome e la password della rete Wi-Fi esistente quando viene utilizzato con qualsiasi router wireless tramite WPS

Può essere utilizzato con qualsiasi router wireless

Con il Mesh Wi-Fi, il repeater adotta automaticamente tutte le principali impostazioni del FRITZ!Box

Il LED può essere spento o attenuato

FRITZ!App Wi-Fi aiuta a trovare il posizionamento ideale in casa