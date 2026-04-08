Lo switching deve diventare più smart

In molti ambienti aziendali la rete dipende ancora da conoscenze empiriche: un ingegnere senior ricorda quali porte sono state configurate “solo per questa volta”; un foglio di calcolo spiega perché la VLAN delle telecamere è diversa in un edificio; una finestra di modifica notturna risolve un problema creato da una configurazione manuale mesi prima. Man mano che le reti diventano più distribuite e i team IT devono rimanere snelli, questo modello operativo diventa insostenibile

La vera sfida aziendale: coerenza su larga scala



I team IT aziendali affrontano un tipo di pressione diverso rispetto ai service provider, ci sono più dispositivi per utente, più IoT, telecamere ed endpoint specializzati, una maggiore esposizione alla sicurezza all’interno della LAN. Spesso poi ci sono più sedi, con minori risorse locali. Il rischio non è solo il downtime, ma anche l’applicazione incoerente delle policy, la deriva delle configurazioni e il tempo perso a risolvere problemi che non dovrebbero esistere in primo luogo.

ONE Network: un unico modello operativo



ONE Network di Cambium sposta l’IT aziendale dalla gestione dei dispositivi alle operazioni basate sull’intento (intent-based operations), dove è la policy, e non la configurazione delle porte, a definire il comportamento.

Invece di gestire i dispositivi singolarmente, i team IT gestiscono :

• Chi deve connettersi

• A cosa deve accedere

• Come dovrebbe comportarsi la rete

Lo switching cnMatrix è la base che rende possibile questo modello operativo.

Eliminazione delle derive di configurazione grazie al design



Gli switch cnMatrix utilizzano l’automazione basata sulle policy (PBA) per garantire la coerenza in ogni sede. Anziché configurare manualmente le porte i dispositivi vengono identificati automaticamente quando si connettono, l’accesso alla rete e la segmentazione vengono applicati in base al tipo di dispositivo e le policy vengono applicate in modo uniforme, sempre e ovunque

Quando i dispositivi vengono rimossi, le configurazioni vengono ripulite automaticamente, impedendo accessi non più validi e riducendo l’esposizione alla sicurezza. Non si tratta solo di automazione, è la prevenzione degli errori integrata nella rete.

Sicurezza senza oneri operativi



La sicurezza aziendale spesso fallisce non perché mancano le politiche, ma perché vengono applicate in modo incoerente e cnMatrix aiuta a colmare questa lacuna:

• Segmentando automaticamente utenti, dispositivi IoT e infrastruttura

• Applicando le stesse politiche su switch, reti wireless e WAN

• Riducendo la dipendenza dall’intervento manuale che introduce rischi

La sicurezza diventa parte del normale comportamento della rete, non un passo aggiuntivo che richiede tempo all’IT.

Man mano che le aziende implementano Wi-Fi 6, 6E e Wi-Fi 7, l’infrastruttura di switching deve stare al passo, non solo in termini di throughput, ma anche di semplicità operativa. Lo switching Cambium supporta prestazioni multi-gigabit per ambienti wireless ad alta densità, include PoE progettato per moderni access point e dispositivi edge e assicura una integrazione perfetta anche con le soluzioni Wi-Fi di terze parti

Uno switching intelligente aiuta i team IT a recuperare tempo, riducendo la risoluzione dei problemi causati da configurazioni incoerenti, eliminando le attività di configurazione ripetitive e semplificando l’integrazione di nuovi dispositivi e sedi.

A cura di John Mead – VP of Engineering, Switching Solutions, Cambium Networks