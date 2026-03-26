Eurovision Junior Song Contest: il Wi-Fi di Cambium protagonista

Il concorso canoro Eurovision Junior è uno spin-off dell’Eurovision Song Contest dedicato ai giovani talenti musicali. La finale dell’Eurovision Junior 2025 si è svolta nella capitale della Georgia, Tbilisi. Questo evento tecnico su larga scala, trasmesso in diretta, richiedeva un’infrastruttura efficiente e affidabile per garantire un flusso di dati senza intoppi per lo staff dell’evento. Una moderna rete Wi-Fi, realizzata appositamente per l’evento, ha costituito una componente chiave della dorsale tecnologica. La rete doveva soddisfare requisiti rigorosi in termini di capacità, sicurezza e affidabilità in un ambiente caratterizzato da una densità di dispositivi estremamente elevata.

L’obiettivo principale dell’implementazione era fornire una connettività wireless veloce e affidabile sia per lo staff dell’evento che per gli ospiti.

La priorità assoluta per gli ingegneri era garantire una connettività Wi-Fi stabile per i sistemi chiave dell’evento durante la trasmissione in diretta, inclusi i server di produzione live e i sistemi di montaggio per i registi dello show, i sistemi di votazione e di comunicazione dei risultati di tutti i paesi partecipanti e il software a supporto della produzione e delle operazioni dell’evento. L’intera infrastruttura di rete Wi-Fi doveva essere costruita e configurata in stretta collaborazione con diversi team responsabili della scenografia, degli effetti visivi, della produzione e della trasmissione, il tutto all’interno di una sede inizialmente vuota. Il team di progettisti e ingegneri ha lavorato avendo a disposizione solo sei settimane per portare a termine il progetto, e un’ulteriore sfida è emersa quando la sede è stata cambiata appena quattro settimane prima della data finale di trasmissione.

“La capacità di progettare e implementare progetti complessi e ad alta disponibilità in tempi molto brevi è stato il fattore chiave nella scelta delle apparecchiature Cambium Networks”, ha affermato Zviad Lanchava, responsabile del reparto Reti e Dati presso Digital Technologies. Nell’ambito del progetto sono state realizzate due infrastrutture di rete separate. Una rete per il personale, suddivisa in base ai ruoli degli utenti, con l’esigenza di fornire 50 Mbps a ciascun utente, e una rete ad accesso pubblico, senza un limite di velocità specificato.

Per realizzare tutti gli elementi dell’infrastruttura di rete wireless sono stati utilizzati sessanta access point Wi-Fi 6 e 6E interni ed esterni di Cambium Networks, in una configurazione ridondante 1+1.

Due aziende sono state responsabili dell’implementazione del progetto. Digital Technologies, in qualità di distributore e partner di progetto con un team di ingegneri altamente professionale, e SkyTel, uno dei maggiori fornitori di servizi Internet della Georgia come appaltatore principale. L’intera infrastruttura comprendeva 10 access point esterni Cambium XV2-2 Dual-Radio e 50 access point interni tra XE3-4 e XV3-8. cnMaestro X è stata scelta come piattaforma di gestione della rete. In sole sei settimane è stata progettata e realizzata da zero una rete in grado di fornire un accesso stabile e ininterrotto a registi, troupe di trasmissione e a tutti i team di supporto all’evento, oltre a una connettività affidabile ai sistemi critici di produzione live.

I test condotti prima dell’evento hanno mostrato una velocità di trasmissione superiore a 200 Mbps e, durante l’intero spettacolo, non si sono verificati incidenti relativi all’accesso alla rete né sono state segnalate preoccupazioni riguardo alla qualità del segnale. Inoltre, è stato fornito l’accesso a Internet a tutti i partecipanti all’evento, insieme alla copertura Wi-Fi pubblica in aree designate.

“Qualsiasi interruzione avrebbe avuto un impatto diretto sulla produzione in diretta e sulla gestione complessiva dell’evento, ma non sono stati segnalati problemi di connettività in nessun momento durante l’evento”, osserva con soddisfazione Irakli Svanishvili, Business Development Specialist presso Digital Technologies.

La soluzione basata sulle apparecchiature Cambium Networks ha dimostrato la propria efficacia nelle condizioni impegnative di una trasmissione in diretta su larga scala, fornendo una piattaforma stabile e sicura affinché l’intero evento fosse trasmesso secondo i più alti standard.