WiFi 7: Cambium Networks presenta le prime soluzioni Enterprise

Il WiFi 7 e le sue potenzialità sono ormai realtà. Cambium Networks, sulla scia di questo successo, annuncia la prossima evoluzione del WiFi con il lancio di un nuovo access point WiFi 7. L’X7-35X è una soluzione tri-radio, tri-banda 2+2+2, alimentata dalla piattaforma di Qualcomm Technologies, che offre la più recente tecnologia WiFi per fornire esperienze utente eccezionali a un valore elevato, come parte della soluzione complessiva ONE Network di Cambium per le aziende.

Caratteristiche salienti dell’X7-35X

Elevato throughput : una velocità di trasmissione dati aggregata di 9,2 Gbps, che garantisce download fulminei, streaming ininterrotto ed esperienze prive di lag. I progressi tecnologici, tra cui Multi-Link Operation (MLO) 4096-QAM, wide channel a 320 MHz e 16 “spatial streams”, migliorano le prestazioni del WiFi 7 rispetto alle generazioni WiFi precedenti.

: una velocità di trasmissione dati aggregata di 9,2 Gbps, che garantisce download fulminei, streaming ininterrotto ed esperienze prive di lag. I progressi tecnologici, tra cui Multi-Link Operation (MLO) 4096-QAM, wide channel a 320 MHz e 16 “spatial streams”, migliorano le prestazioni del WiFi 7 rispetto alle generazioni WiFi precedenti. Bassa latenza : la latenza ridotta rende l’X7-35X ideale per la distribuzione di applicazioni di alta qualità come la realtà virtuale, la realtà aumentata e la collaborazione video.

: la latenza ridotta rende l’X7-35X ideale per la distribuzione di applicazioni di alta qualità come la realtà virtuale, la realtà aumentata e la collaborazione video. Capacità migliorata : grazie a un migliore utilizzo dello spettro, il WiFi 7 è in grado di gestire un numero maggiore di dispositivi simultaneamente, il che lo rende una scelta eccellente per l’istruzione, l’hospitality, la sanità, gli spazi pubblici e le applicazioni IoT ad alta densità.

: grazie a un migliore utilizzo dello spettro, il WiFi 7 è in grado di gestire un numero maggiore di dispositivi simultaneamente, il che lo rende una scelta eccellente per l’istruzione, l’hospitality, la sanità, gli spazi pubblici e le applicazioni IoT ad alta densità. Efficienza migliorata : il WiFi 7 incorpora tecnologie avanzate per ottimizzare il consumo energetico, con conseguente miglioramento dell’efficienza energetica e prolungamento della durata della batteria per i dispositivi connessi. La funzionalità di controller integrata nell’X7-35X riduce i costi e la complessità, eliminando la necessità di controller separati.

: il WiFi 7 incorpora tecnologie avanzate per ottimizzare il consumo energetico, con conseguente miglioramento dell’efficienza energetica e prolungamento della durata della batteria per i dispositivi connessi. La funzionalità di controller integrata nell’X7-35X riduce i costi e la complessità, eliminando la necessità di controller separati. Compatibilità con le versioni precedenti : pur spingendosi oltre i limiti delle prestazioni, il WiFi 7 rimane compatibile con gli standard WiFi precedenti, garantendo una perfetta integrazione con i dispositivi esistenti.

: pur spingendosi oltre i limiti delle prestazioni, il WiFi 7 rimane compatibile con gli standard WiFi precedenti, garantendo una perfetta integrazione con i dispositivi esistenti. Facilità d’uso : l’X7-35X funziona perfettamente con la piattaforma di gestione cnMaestro per un controllo sicuro della rete end-to-end. L’architettura ONE Network di Cambium integra WiFi, switching, sicurezza, SD-WAN e backhaul wireless fisso in un’unica soluzione.

: l’X7-35X funziona perfettamente con la piattaforma di gestione cnMaestro per un controllo sicuro della rete end-to-end. L’architettura ONE Network di Cambium integra WiFi, switching, sicurezza, SD-WAN e backhaul wireless fisso in un’unica soluzione. Valore: l’X7-35X offre un valore significativo alle organizzazioni che desiderano passare alla tecnologia WiFi più recente senza pagare un prezzo elevato. L’X7-35X ha un prezzo inferiore alla metà dell’MSRP del WiFi 7 di livello enterprise introdotto sul mercato fino ad oggi, il che lo rende pratico da adottare per un’ampia gamma di organizzazioni.

Tutti pazzi per il WiFi 7

Chris DePuy, analista tecnologico e co-fondatore del 650 Group, ha commentato: “Il WiFi 7 sta ridefinendo gli standard di comunicazione wireless. Grazie a velocità senza precedenti, bassa latenza e maggiore efficienza, il WiFi è pronto a rivoluzionare i settori industriali, aprendo un nuovo mondo di possibilità per la connettività senza soluzione di continuità e le applicazioni avanzate“.

“Le aziende devono tenere il passo con l’adozione di nuovi dispositivi e nuovi casi d’uso WiFi senza spendere troppo“, ha dichiarato Morgan Kurk, Presidente e CEO. “Con questa nuova soluzione, Cambium Networks offre un rapporto prezzo-prestazioni WiFi 7 molto interessante. Le aziende hanno ora accesso alle funzionalità avanzate a un prezzo accessibile e con la piena compatibilità con i dispositivi attuali“.

“Siamo entusiasti di continuare la nostra collaborazione di lunga data con Cambium Networks come fornitore scelto della piattaforma WiFi 7 per l’access point X7-35X“, ha dichiarato Ganesh Swaminathan, Vice President e General Manager, Wireless Infrastructure and Networking, Qualcomm Technologies. “Con la piattaforma Qualcomm WiFi 7 Networking, ci impegniamo a ridefinire le prestazioni del networking aziendale, consentendo una connettività senza interruzioni e applicazioni avanzate che danno forma al futuro della connettività wireless“.