Nuovi REC modulari sviluppati da Eaton

L’azienda ha lanciato una nuova gamma di rack IT più alti e profondi, combinabili in configurazioni per risparmiare energia

Eaton ha arricchito la propria offerta di prodotti per il power management con i nuovi rack IT serie REC. Tali unità possono essere assemblate in configurazioni aisle containment a risparmio energetico, espandendo i rack RE lanciati all’inizio del 2014. I rack offrono lo stesso insieme di caratteristiche come rotelle, kit di messa a terra, binari di posizionamento senza gradini, marcature a U e lati bloccabili a rilascio rapido.

Tra le altre caratteristiche si segnalano le maggiori altezza, profondità e capacità di carico, che rendono questi armadi pronti all’uso adatti per piccoli, medi e grossi data centre. Disponibili nelle altezze 42U e 47U e nelle profondità di 1000mm e 1200mm, gli armadi sono supportati da una gamma completa di accessori rack, compresi accessori per la gestione dei flussi d’aria e dei cavi.

La serie REC offre le basi per varianti più grandi della piattaforma Intelligent Power Pod recentemente lanciata da Eaton, che include UPS, PDU rack, software di power management e servizi.