Le soluzioni Sony a ISE 2017

La società ad Amsterdam con le ultime novità

Sony torna ad Amsterdam, all’edizione 2017 di ISE, per presentare nuove tecnologie presso il proprio stand.

Tra i prodotti presentati spicca Cledis, soluzione per display di grandi dimensioni che offre esperienze visive 8K, unendo immagini a contrasto elevato (superiore a 1.000.000:1) a una luminosità di 1000 nit. La circuiteria a livello di pixel consente un tempo di risposta video ultra veloce, con un frame rate di 120 fps, perfetto per contenuti a rapido movimento con un angolo di visione di quasi 180°.

Sarà presentata ad ISE anche la gamma di soluzioni di proiezione SXRD per migliorare il design industriale, il CAD, le simulazioni di volo, la ricerca medico-scientifica, i parchi a tema, i planetari, le attrazioni turistiche e altro ancora. Tra i modelli presenti anche il VPL-GT280, con luminosità elevata da 5.000 lumen.

Condivisione multimediale e collaborazione in tempo reale con la nuova soluzione di collaborazione di Sony, con la quale gli utenti potranno condividere i contenuti multimediali in tempo reale dai propri dispositivi portatili durante conferenze, sessioni di brainstorming o gruppi di lavoro collaborativi. Gli utenti possono partecipare alla discussione da remoto e condividere i materiali tramite i sistemi di videoconferenza tradizionali. I contenuti possono essere riprodotti in streaming online o archiviati con Optical Disc Archive. Collegando il sistema di registrazione Ubicast è, inoltre, possibile registrare le sessioni per riguardarle in qualsiasi momento. La telecamera PTZ Full HD SRG-120DU, pilotata da remoto, sarà mostrata all’evento, insieme a un nuovo proiettore laser Sony.

Sony presenterà poi le numerose soluzioni della gamma di display professionali BRAVIA e le soluzioni di produzione live per riprendere riunioni, presentazioni e conferenze.

“Siamo lieti di tornare ad Amsterdam per svelare le nostre ultime innovazioni in grado di rilanciare gli ambienti di lavoro e di formazione in tutta Europa – ha affermato Damien Weissenburger, Business Head of Corporate & Education Solutions, Sony Professional Solutions Europe -. ISE è un’occasione importante per incontrare i nostri partner AV e discutere di come sfruttare al meglio la potenza incredibile delle immagini per generare conoscenze, emozioni e collegamenti tra le persone”.