NETGEAR protagonista al CES 2017

Presentate le ultime novità della società

Durante il Consumer Electronic Show (CES) che si è tenuto a Las Vegas dal 5 all’8 gennaio, NETGEAR ha messo in mostra tutte le sue ultime novità, compresi i nuovi prodotti in arrivo sul mercato italiano.

Il fornitore di soluzioni di networking domestiche e per le piccole e medie imprese ha presentato tre nuove serie della famiglia ReadyNAS: RN420, RN520 e RN620. Si tratta di soluzioni desktop di storage che offrono scalabilità, performance e versatilità.

ReadyNAS serie 620 offre il massimo delle prestazioni nella protezione dati e nell’accessibilità grazie alla connettività 10GbE, ideale per il multi-streaming video 4K e la transcodifica in tempo reale. Basata su processore Intel Xeon D-1521, la serie ReadyNAS 620 è disponibile per configurazione a 6 e 8 bay per una capacità totale di 80TB o fino a 130TB con uno chassis di espansione. Supporta fino a 120 utenti per un uso ottimizzato in ambienti ad alta densità quali studi creativi o grandi filiali.

ReadyNAS serie 520 offre funzionalità superiori di storage ad alte prestazioni per un massimo di 80 utenti. ReadyNAS 520 è basato sul processore Intel Pentium D1500 Series per server ed è disponibile per configurazione a 4, 6 e 8 bay. È un’importante novità della famiglia ReadyNAS per le piccole imprese che hanno bisogno di proteggere e condividere una crescente quantità di dati aziendali.

ReadyNAS serie 420 offre invece tutte le funzionalità che un’azienda moderna e intelligente richiede, in un’unica soluzione compatta: archiviazione di file, condivisione di file, backup e ripristino automatico on-premise, off-premise o su cloud, e protezione completa dei dati. ReadyNAS 420 è una soluzione che, grazie ai processori Intel Atom C3338 (1,5 GHz, 2 core) di nuova generazione per livelli elevati di throughput di rete, consente il backup di dati e la condivisione di file a livello enterprise, per uffici fino a 40 dipendenti.

Sempre al CES NETGEAR ha anche presentato due nuove soluzioni di switching Web Managed della serie ProSAFE, dotate del sistema di montaggio “Virtually Anywhere” e PoE. Switch GS408EPP Easy-Mount è dotato di 8 porte Gigabit Ethernet PoE+ (124W total PoE power) e permette di collegare 7 dispositivi PoE+ (802.3af e 802.3at) più una porta per l’uplink; mentre switch GSS108EPP Click Switch è dotato di 4 porte PoE+ (47W total) e permette di collegare fino a 4 dispositivi PoE/PoE+ (802.3af e 802.3at) e 3 dispositivi non-PoE (1 porta per uplink).

Infine, protagonista dello show è stato lo switch Nightawk S8000, la prima soluzione di switching consumer a 8 porte pensata per il gaming e per lo streaming.

Nighthawk S8000 è uno switch layer 2, versatile e consumer friendly che costituisce un complemento ideale per collegare Playstation, Xbox, Wii e altre console di gioco. Ogni porta Gigabit Ethernet può essere configurata in modo diverso.