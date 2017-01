Philips lancia il monitor curvo più grande sul mercato

Risoluzione 4K UHD UltraClear unita alla tecnologia Ultra Wide Color Philips MultiView per visualizzare fino a quattro input su uno schermo in Full HD

Philips Brilliance BDM4037UW è l’ultimo modello di monitor 4K Ultra HD LCD con MultiView da 40” lanciato sul mercato italiano da MMD.

Lo schermo è dotato di un pannello ad alte prestazioni per offrire immagini con risoluzione

UltraClear 4K UHD (3840 x 2160) e sfrutta una tecnologia di allineamento verticale multi-dominio per immagini nitide e brillanti. Grazie alla tecnologia di gestione ottimizzata dei pixel, il display permette di avere un angolo di visualizzazione di 178/178°.

Gamma cromatica più ampia

Altra novità è il supporto di una gamma cromatica più ampia – 85% della gamma colore NTSC rispetto al tipico 72% grazie a Ultra Wide Color, che estende appunto la varietà dei colori percepiti dall’utente.

“Ci impegniamo a fornire ai nostri clienti esperienze visive avanzate – afferma Artem Khomenko, Product Manager Philips monitors Europe per MMD -. Combinando 4K e Ultra Wide Color in un display curvo, questo nuovo modello offre una definizione eccezionale e tantissimo spazio per lavorare in multitasking, grazie anche alla funzione Philips MultiView”.

MultiView

MultiView permette agli utenti di visualizzare fino a quattro input in uno solo schermo – ognuno in Full HD. Le immagini possono essere disposte in due modi diversi: 1) in modalità Picture-by-Picture, utile nelle cabine di monitoraggio o per l’utilizzo di dispositivi diversi come notebook affiancati per rendere la collaborazione più produttiva. Questa modalità divide lo schermo in partizioni multiple. 2) in modalità Picture-in-Picture, per esempio per monitorare il feed di notizie in una piccola finestra mentre si continua a lavorare in tutta la restante porzione di schermo.

Per evitare lo sfarfallio dello schermo che porta l’affaticamento della vista in alcuni utenti che utilizzano display con retroilluminazione a LED, il monitor è dotato di tecnologia Philips Flicker-free.