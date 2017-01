IRIS: la nuova era dello scanner portatile

IRIScan Book 5 e IRIScan Book 5 Wifi disponibili da marzo 2017

Saranno commercializzati a partire da marzo l’IRIScan Book 5 (disponibile in tre colori) e l’IRIScan Book 5 WiFi: i nuovi scanner portatili di IRIS.

L’IRIScan Book 5 Wifi e l’IRIScan Book 5 sono scanner autonomi e portatili, senza fili, in grado di digitalizzare un documento A4 in una frazione di secondo senza compromettere la qualità dell’immagine. L’IRIScan Book 5 si contraddistingue per la sua maneggevolezza: basta passarlo sul documento e l’immagine numerica sarà automaticamente salvata sulla carta MicroSD fornita, pronta ad essere trasferita verso un PC o un Mac.

Grazie alla sua connessione Wifi, l’IRIScan Book 5 Wifi permette di digitalizzare, salvare e condividere direttamente i documenti su terminali IOS e Android grazie alle applicazioni InstantResultTM Wifi dedicate. Di ritorno a casa o in ufficio, i file numerici sono direttamente convertiti in documenti modificabili da Readiris Pro, prodotto di IRIS per il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR).

Questi nuovi scanner sono dotati del software OCR Readiris che permette d’estrarre tutte le informazioni chiave per la digitalizzazione in maniera semplice e immediata. Readiris Corporate converte qualunque documento cartaceo o PDF o immagine in documento modificabile dal pacchetto Office. I file digitalizzati sono scaricabili sul Cloud in un solo clic.

Infine l’IRIScan Book 5 Wifi è dotato anche dell’IRISCompressor Pro, un software di compressione PDF che permette di comprimere fino a 20 volte la taglia del vostro PDF con un semplice clic col tasto destro del mouse, indicizzando contemporaneamente il documento. In tal modo, si economizza lo spazio di stoccaggio, Cloud o altro, senza compromettere la qualità dell’immagine, le funzioni di ricerca sul testo e l’archivio dei vostri documenti professionali o privati. Il tutto in 140 lingue di riconoscimento disponibili.