Festa della Mamma: regala preziosi ricordi con Canvio Flex di Toshiba

Tra pochi giorni si celebra la festa della mamma e quest’anno Toshiba Electronics Europe ti aiuta a sorprenderla con un regalo davvero speciale, suggerisce Canvio Flex, l’hard disk cross-device portatile, affidabile e facile da usare. Perfetto per le mamme che vogliono avere a portata di mano tutti i ricordi e amano condividerli senza complicazioni, Canvio Flex semplifica loro la vita digitale in ogni momento, consentendo di copiare i file importanti direttamente dal proprio smartphone, senza bisogno di un notebook o di un PC.

Con un design sottile e leggero nell’elegante colorazione silver, Canvio Flex di Toshiba è progettato per funzionare in modo intercambiabile con le principali piattaforme e sistemi operativi, offrendo la massima flessibilità di archiviazione. Grazie alla perfetta combinazione di compatibilità e portabilità, è la il regalo ideale per la festa della mamma: è pensato per tutte le mamme digitali di oggi che si destreggiano contemporaneamente tra mille impegni famigliari e lavorativi, più dispositivi e tantissimi file. Inoltre, grazie ai cavi USB-A e USB-C inclusi è possibile connettersi facilmente ai vecchi e nuovi dispositivi, senza nessun adattatore.

Non solo per la festa della mamma. L’hard disk di Toshiba è il regalo giusto per ogni occasione. Grazie all’elevata velocità di trasferimento e a uno spazio di storage fino a 4TB, consente di archiviare e accedere in modo facile e veloce a tutti i ricordi unici, dai momenti speciali, come il primo giorno di scuola, al giorno della laurea o semplicemente alle foto di famiglia, indipendentemente dal dispositivo che stanno utilizzando. Pre-formattato per smartphone, Mac, PC Windows, oltre che per iPad Pro e altri dispositivi tablet compatibili con porta USB-C, offre una condivisione dei file semplice e immediata fin dal primo utilizzo.