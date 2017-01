La marca di prodotti professionali sostiene la prevenzione dei disturbi musculoscheletrici (MSDs) diffusa tra i parrucchieri grazie ad una mobile app

“L’Oréal Professionnel insieme a te contro il MSDs” è un progetto sviluppato insieme alla Ong Global Alliance for Musculoskeletal Health, ideato per aiutare i parrucchieri a ridurre il tasso di incidenza di disturbi muscoloscheletrici sul posto di lavoro. Alla fine del 2016, grazie ai programmi di education delle marche di prodotti professionali L’Oréal, oltre 430.000 parrucchieri nel mondo sono stati formati per dedicarsi 15 minuti ogni giorno per fare degli esercizi mirati che aiutano a prevenire questo tipo di disturbo. Per rafforzare questo impegno, L’Oréal Professionnel ha lanciato una nuova app per smartphone, “15’ Coach L’Oréal Pro”, che supporta i parrucchieri a prevenire il MSDs e monitora i benefici di questo programma sulla loro salute.

Il MSDs rappresenta il 75% delle malattie lavorative tra i parrucchieri

I parrucchieri sono particolarmente esposti al MSDs. Restando in piedi per molte ore al giorno nei loro saloni, ripetendo continuamente gli stessi gesti e assumendo posture scorrette, rischiano dolori a collo e schiena e sindromi da tunnel carpale. Negli USA, l’assistenza finanziaria legata al MSDs raggiunge i 20 miliardi di dollari; in Francia, l’impatto finanziario è stimato intorno al miliardo di euro. Questo tipo di patologia può obbligare i parrucchieri ad un ritiro anticipato dall’attività che può essere anche di 10 anni.

Le sessioni formative di L’Oréal Professionnel

Scaricabile gratuitamente sia per i sistemi Apple che per gli Android, l’app “15’ Coach L’Oréal Pro” è disponibile in 8 lingue. È previsto a breve anche il lancio della versione in italiano della app. Il programma inizia con una serie di domande per poter valutare il livello di dolore nelle zone maggiormente colpite da questo disturbo, gli utenti sono poi invitati a ripetere il test regolarmente in modo da misurare l’impatto del programma sulla loro salute. Ogni sessione di esercizi è composta da 5 minuti di riscaldamento per preparare i muscoli all’inizio della giornata, 5 minuti dedicati all’apprendimento delle giuste posture e 5 minuti di stretching da eseguire alla fine della giornata.

“Il programma “L’Oréal Professionnel insieme a te contro il MSDs” dimostra che, come partner da lunghissimo tempo dei parrucchieri, siamo impegnati anche a migliorare le loro condizioni lavorative ed assicurarci che possano vivere una vita migliore. Crediamo fermamente che l’app “15’ Coach L’Oréal Pro” possa fare la differenza ed aiutare a contrastare la diffusione del MSDs” dice Marion Brunet, International General Manager L’Oréal Professionnel.

“La Global Alliance for Musculoskeletal Health si ripromette di combattere il MSDs in tutto il mondo. Siamo molto felici della partnership con L’Oréal Professionnel che ci permetterà di raccogliere dati utili a capire meglio il MSDs, valutare l’impatto del programma, migliorarlo continuamente ed anche aumentare la conoscenza dell’MSDs” sostiene il professor Anthony Woolf, reumatologo e Presidente della Global Alliance for Musculoskeletal Health.