VIA VAB-630 accelera l’innovazione nel settore del digital signage

Una soluzione pensata per ridurre i tempi di distribuzione delle installazioni digital signage

Per accelerare i tempi di distribuzione delle installazioni digital signage in negozi, uffici e impianti produttivi VIA Technologies lanciato la nuova piattaforma HMI VIA VAB-630.

VIA VAB-630 combina una scheda madre SBC da 3.5” con un pannello touch da 10,1” (opzionale), che presentano avanzate funzionalità in termini di potenza di calcolo, grafica e video, garantendo prestazioni eccellenti per applicazioni multimediali interattive per chioschi informativi, segnaletica intelligente e sistemi HMI per l’automazione industriale. È possibile ampliare ulteriormente le funzionalità integrando moduli opzionali per le connessioni wireless, tra cui un modulo combinato USB Wi-Fi e Bluetooth oppure un modulo miniPCIe per connessioni 3G.

“VIA VAB-630 è una soluzione altamente scalabile caratterizzata da un design solido e compatto, perfetta per creare sistemi di smart signage e HMI – ha commentato Richard Brown, VP of International Marketing di VIA Technologies -. La nostra soluzione garantisce ai nostri clienti la massima flessibilità per ottimizzare i propri sistemi secondo esigenze specifiche e senza dover scendere a compromessi, dai sistemi di smart digital signage per la vendita al dettaglio sino ai chioschi multimediali informativi”.