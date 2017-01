Ricoh: appuntamento agli Hunkeler Innovationdays 2017

Durante gli Hunkeler Innovationdays 2017 (Lucerna, Svizzera, 20-23 febbraio) Ricoh mostrerà soluzioni a modulo continuo e a foglio singolo che consentono di realizzare applicazioni a valore

Ricoh sarà presente agli Hunkeler Innovationdays 2017, evento biennale che rappresenta un’importante occasione per fare il punto sulle più recenti tecnologie e applicazioni per il mercato della stampa digitale.

Allo stand Ricoh saranno sotto i riflettori l’innovativa soluzione modulo continuo Ricoh Pro VC60000 e il sistema a foglio singolo a colori Ricoh Pro C9100.

Numerose applicazioni già stampate o prodotte durante la fiera mostreranno le potenzialità creative rese possibili dalle soluzioni Ricoh. Tra le applicazioni a disposizione dei visitatori vi saranno libri prodotti per l’editore Elwin Street e la guida per la mostra fotografica Speed of Light. A queste si aggiungono poster, cartoline e applicazioni di direct mailing realizzate mediante differenti tecnologie.

I visitatori dello stand potranno toccare con mano la soluzione Ricoh per il Digital Book Printing – realizzata con TotalFlow BatchBuilder e ideale per vincere le sfide del book on demand – e un workflow integrato per applicazioni di direct mailing. Verrà inoltre mostrata una soluzione di automazione dell’imposition e setup del finishing on line mediante Ricoh ProcessDirector 3.5.

Benoit Chatelard, Vice President, Production Printing di Ricoh Europe, commenta: “Presentando la nostra offerta completa di soluzioni modulo continuo e foglio singolo mostreremo in che modo i workflow possano essere facilmente reindirizzati da una tecnologia all’altra per massimizzare l’efficienza e la consistenza del colore. Anche grazie al confronto con i nostri esperti, i visitatori degli Hunkeler Innovationdays potranno ottenere spunti concreti su come migliorare il business esplorando nuovi orizzonti con Ricoh”.