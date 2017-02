Avnet amplia la partnership con Extreme Networks in Italia

Avnet metterà a disposizione del canale di Extreme Networks risorse e competenze specifiche per aiutare i partner nello sviluppo del business e nelle attività tecniche di prevendita

Avnet, distributore globale di soluzioni It, estende la parte con Extreme Networks in Italia.

Le due aziende collaborano da più di 15 anni e oggi Avnet, in virtù di questo accordo, offre il software e le soluzioni per il networking di Extreme Networks per rispondere alle esigenze dei partner e dei clienti finali in Italia, oltre che in UK, Belgio e nei Paesi Bassi.

“Extreme Networks dispone di un ottimo portafoglio di tecnologie wireless e per il networking adatte alle medie e grandi aziende – dichiara Andrea Massari, Country Manager di Avnet Technology Solutions Italia -. Sulla base dei successi ottenuti nel corso della nostra collaborazione in Emea, abbiamo migliorato ulteriormente la value proposition sui prodotti per trasformare le nostre tecnologie innovative in soluzioni di business concrete anche per i partner italiani”.

“Siamo certi che le nostre soluzioni software-driven cablate e wireless costituiranno un’offerta di valore per partner e clienti finali in Italia – sottolinea Roberto Benedetti, Country Manager di Extreme Networks Italia -. Metteremo a frutto l’esperienza di Avnet, nonché le sue competenze tecniche e la profonda conoscenza locale dei mercati per espandere con successo il numero dei partner anche in questo paese”.

Extreme Networks sarà gestita dalla Specialty Business Unit Security&Enterprise Networking (SBU) di Avnet che metterà a disposizione del canale risorse e competenze specifiche per aiutare i partner nello sviluppo del business e nelle attività tecniche di prevendita. Sempre a supporto del business, Avnet inoltre garantirà la disponibilità del proprio magazzino centralizzato che, grazie all’ampio assortimento di prodotti, consente di ridurre notevolmente i tempi di consegna, in linea con le esigenze del mercato. Le azioni marketing di sviluppo e di generazione di nuova domanda faciliteranno ulteriormente il business dei partner di Avnet.