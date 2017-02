Novità per il canale di VMware

Roberto Schiavone nuovo Alliance e Channel Manager della filiale italiana della società

Roberto Schiavone è il nuovo Alliance e Channel Manager in Italia di VMware, specialista in infrastrutture cloud e nella business mobility.

In questo ruolo, Schiavone avrà la responsabilità della definizione della strategia e delle iniziative rivolte al Canale in Italia e del rapporto con Service Provider, Distributori, OEM e System Integrator.

Schiavone vanta una lunga e consolidata esperienza nel mercato IT: prima di rientrare in VMware nel gennaio 2017, ha infatti ricoperto ruoli di responsabilità nel Canale e nelle Vendite per aziende internazionali come Compaq, Hewlett Packard, Sun Microsystems, Oracle e Huawei.

“Siamo molto contenti di avere Roberto nella nostra squadra – ha commentato Alberto Bullani, Country Manager di VMware Italia -. VMware investe sempre di più nel Canale e nei Partner per il supporto strategico che forniscono nell’accompagnare i clienti nel processo di Digital Transformation. Il rapporto con i Partner è da sempre un elemento chiave del successo di VMware e l’esperienza di Roberto, maturata ricoprendo ruoli di crescente responsabilità in aziende internazionali, sarà preziosa per il nostro ecosistema”.

“Affronto con entusiasmo la sfida di guidare il Canale di VMware in Italia, certo di poter contribuire all’evoluzione dell’organizzazione e di supportare la crescita dell’azienda nel mercato italiano” ha dichiarato Roberto Schiavone.

Schiavone ha una laurea in Ingegneria Elettronica conseguita al Politecnico di Milano.