Riello UPS apre la sua prima filiale negli USA

La nuova sede sarà a Cincinnati, in Ohio

Riello UPS, brand del gruppo Riello Elettronica, sbarca negli Stati Uniti con l’apertura di una prima filiale che fungerà anche da punto di riferimento per il Nord America.

La sede, di 10.000 piedi quadrati, è situata a West Chester, nei pressi di Cincinnati, in Ohio, ed ospiterà il reparto vendite, il reparto assistenza post vendita, il magazzino di prodotti finiti e parti di ricambio, nonché una centrale di servizi di installazione e messa in servizio.

La gamma di prodotti Riello UPS per il mercato USA (tutti con certificazione UL) è composta attualmente dalle serie Master HP UL e Master HP FC UL, che coprono la fascia di potenza da 65 a 500 kVA, a 480Vac – 60 Hz. Ad ampliamento dell’offerta è in fase di sviluppo una ulteriore gamma che coprirà le potenze da 10 a 60 kVA a 208 V.

Il Direttore di Riello UPS America Roberto Facci sottolinea l’importanza della presenza diretta di Riello UPS nel mercato nordamericano evidenziando che “un ampio magazzino di prodotti finiti pronti per la spedizione e la possibilità di personalizzare localmente i prodotti in base alle particolari esigenze del singolo cliente, dimostrano chiaramente l’impegno di Riello UPS verso il mercato nordamericano. In più la gamma di soluzioni proposte offre una combinazione di caratteristiche che è unica nel mercato, e permette di coprire le esigenze di protezione di una vastissima gamma di ambienti critici come data center, impianti di produzione, automazione, ambienti broadcast, ospedali o strutture mediche, scuole e infrastrutture istituzionali, telecomunicazioni, tutte strutture dove l’alto livello di potenza disponibile e la qualità dell’alimentazione sono essenziali. Per questo siamo sicuri che le soluzioni Riello UPS riscuoteranno un grande successo nel mercato nordamericano”.

“L’apertura della filiale U.S.A. si inquadra nella strategia commerciale internazionale di Riello UPS che, dopo essere diventata il quarto produttore mondiale di UPS, continua a investire nella ricerca e sviluppo e nella espansione commerciale – ha dichiarato Fabio Passuello, Amministratore Delegato di Riello UPS -. La nostra azienda ha l’obiettivo di acquisire al più presto una posizione di rilievo sul mercato USA, rappresentando con orgoglio anche in Nord America le migliori qualità dell’imprenditorialità e della manifattura italiana, consolidando la propria posizione di spicco nel ranking mondiale del settore e competendo con le grandi multinazionali dell’energia”.