Drupa 2020: data anticipata di una settimana

La Fiera di Printing Technologies si terrà dal 16 al 26 giugno 2020

La data fissata per la più importante Fiera al mondo di ”Printing Technologies“ è stata anticipata di una settimana. La drupa si terrà pertanto da martedì 16 giugno fino a venerdì 26 giugno 2020.

Questa decisione è stata presa dal Comitato della drupa e dalla Messe Düsseldorf in una riunione che si è tenuta il 15 febbraio 2017. Il fattore determinante che ha portato a questa decisione è il fatto che, durante la data fissata per lo svolgimento della drupa ( 23 giugno fino al 3 luglio 2020), in alcuni paesi europei così come in alcuni Länder tedeschi, inizieranno le vacanze estive.

Con l’anticipo di questa data la Messe Düsseldorf ha voluto tener conto delle richieste degli espositori e dei visitatori.