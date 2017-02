Next-Era Prime Best Partner ALE per le soluzioni di networking

A consegnare il premio il CEO di Alcatel-Lucent Enterprise, Jack Chen, durante il Connex 17, l’annuale evento dedicato ai partner

Next-Era Prime è stata insignita del titolo di Best Partner di Alcatel-Lucent Enterprise per le soluzioni di networking (area EUSO): un prestigioso riconoscimento ricevuto da NXP, azienda del Gruppo ADS, in occasione dell’evento Connex17: il partner meeting per l’area EUSO (Europa, Africa, Medio Oriente e America Latina) organizzato a Barcellona per presentare la strategia e le novità tecnologiche di Alcatel-Lucent Enterprise, con l’obiettivo di rafforzare le partnership in essere e dare impulso alla mutua crescita di business.

A premiare l’azienda è stato il CEO in persona di ALE, Jack Chen, di fronte ad oltre 200 membri del canale di distribuzione globale di Alcatel-Lucent Enterprise in Europa.

Next-Era Prime progetta, installa, gestisce e supporta soluzioni IT e servizi di comunicazione integrata per oltre 1000 clienti del settore pubblico e privato. In qualità di Premium Business Partner, NXP è specializzata nell’offerta di soluzioni Alcatel-Lucent Enterprise in ambito Communication&Collaboration, Data networking, Data Center, Contact Center.

Nello specifico, quest’anno l’azienda si è distinta per il forte impegno profuso nella promozione delle soluzioni di networking incluse nel portafoglio d’offerta ALE, registrando un incremento delle vendite pari al 77%.