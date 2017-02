Lenovo presenta i nuovi Moto G5 e Moto G5 Plus

Moto G5 in Italia sarà in esclusiva con TIM

Lenovo, attraverso la sua controllata, Motorola Mobility, ha lanciato la nuova generazione di Moto G.

Che cosa ricercano, soprattutto, le persone in uno smartphone? Qualità elevata e tutte quelle caratteristiche che rendono l’esperienza utente e il dispositivo di livello “premium”, ma senza dover affrontare una spesa eccessiva.

Secondo la ricerca Global Mobile Value Index le caratteristiche che circa 12.000 adulti di nove Paesi considerano “premium” in uno smartphone sono: una batteria che duri tanto, una fotocamera di livello professionale, una risoluzione dello schermo e un display straordinari.

Secondo questa ricerca infatti la maggioranza delle persone intervistate dice di essere disposta a pagare di più per le funzionalità che maggiormente apprezzano in uno smartphone premium: il 76% è disposto a pagare di più per un dispositivo con una batteria che tenga il passo con la propria vita piena di impegni, il 66% per una fotocamera innovativa che catturi al meglio i momenti più suggestivi della vita.

Ma non deve essere per forza così, per avere queste caratteristiche “premium”. Arrivano Moto G5 e Moto G5 Plus, quinta generazione della famiglia Moto G. Il Moto G è dotato di un design in metallo e un nuovo look sorprendente.

La nuova generazione Moto G5

Moto G, il primo con un design in metallo, è disponibile in Lunar Grey o Fine Gold. Il design in alluminio risponde alle preferenze degli utenti: infatti fra plastica, metallo e vetro, il 48% delle persone dice di preferire gli smartphone in metallo.

La batteria da 2800 mAh ne consente l’utilizzo dalla mattina alla sera senza bisogno di ricorrere alla ricarica. E anche quando arriva il momento di ricaricarlo, i tempi sono rapidissimi. Il caricabatterie TurboPower da 10W permette ore di autonomia in pochi minuti. In tema di velocità, il processore octa-core da 1,4 GHz garantisce un accesso rapido a foto, applicazioni e a tutto il resto contemporaneamente, senza scatti fastidiosi o tempi di attesa. Bloccare il telefono per mantenere le informazioni sicure o sbloccare per accedere alla vostra applicazione preferita è più facile che mai, basta un semplice tocco del lettore di impronte digitali.

Moto G5 offre una fotocamera da 13 MP e un software con autofocus a rilevamento di fase (PDAF), che permette di mettere a fuoco velocemente per avere foto più nitide. Sedetevi comodamente e guardate arrivare i “like”.

“Siamo lieti della partnership con Lenovo, azienda all’avanguardia, per il lancio del modello Moto G5”, dichiara Stefano Azzi, Responsabile Consumer & Small Enterprise di TIM. “Questa intesa arricchisce il nostro portafoglio di offerta con device e smartphone di ultima generazione. TIM vuole infatti proporre ai propri clienti prodotti di eccellenza, grazie anche ad accordi esclusivi con player leader di settore”.

“Sono davvero orgoglioso di annunciare la nostra collaborazione con TIM, in esclusiva, per il nuovo smartphone Moto G5”, dichiara Daniele De Grandis, General Manager per Italia e Israele dell’Area Mobile di Lenovo. “L’iniziativa ci permette di rendere disponibile la nostra offerta innovativa a un numero sempre più ampio di persone interessate alla qualità. Con questo prestigioso partner nazionale vogliamo infatti estendere ulteriormente la nostra presenza sul mercato italiano portando al pubblico, con politiche di prezzo dedicate, prodotti che si distinguono dagli altri – in modo importante – per eccellenza tecnologica, design e customer experience, e a un prezzo che rende l’alta qualità accessibile a tutti, nel solco della tradizione Moto G”.

Nuovo Moto G5 Plus

Moto G5 Plus è dotato di fotocamera da 12 megapixel. Il primo Moto G5 Plus con doppio autofocus pixel che punta al soggetto in un batter d’occhio così da non perdere mai uno scatto. Utilizzando 10 volte più pixel in più sul sensore, si può mettere a fuoco il soggetto con una rapidità del 60% superiore al precedente Moto G4 Plus. Vi trovate al buio? Abbiamo pensato anche a questo, grazie a una apertura f / 1.7 e pixel più grandi, che permettono di far entrare più luce.

Uno smartphone che tiene il passo con la giornata piena di impegni: gli intervistati il mondo hanno sottolineato l’importanza di una maggiore durata della batteria. In realtà, complessivamente 1 persona su 4 è disposta a pagare oltre il 20% in più per uno smartphone con una buona batteria. Moto G5 Plus è dotato di una batteria da 3000 mAh e con TurboPower è possibile ricaricare fino a sei ore di durata della batteria in soli 15 minuti.

Il processore octa-core da 2.0 GHz e 4G LTE del Moto G5 Plus permette di navigare su Internet e di usare le vostre app in assoluta tranquillità. Ovunque voi siate, potrete godervi riproduzioni di qualità dei vostri giochi e video preferiti, navigare sul web o ascoltare musica in streaming. Il 48% delle persone dice di desiderare un display più intelligente – ossia, uno smartphone che sappia riconoscerli al meglio e inviare notifiche con discrezione. Moto Display fa proprio questo, vi permette di vedere in anteprima le notifiche senza sbloccare il telefono. Moto G5 Plus include Moto Voice e Moto Actions e una nuova esperienza: One Button Nav, che consente di navigare rapidamente attraverso le schermate utilizzando il lettore di impronte digitali

E grazie al Google Assistant è possibile inviare messaggi, effettuare chiamate, navigare, gestire le attività quotidiane e molto altro ancora, semplicemente tenendo premuto il pulsante Home.