Allarme smartphone contraffatti

Nel 2015 persi 45,3 miliardi di euro a livello mondiale a causa di smartphone contraffatti

Secondo una nuova relazione dell’EUIPO, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, in collaborazione con l’UIT, l’Unione internazionale delle telecomunicazioni, nel 2015 sono stati venduti 184 milioni di smartphone in meno dall’industria legittima a causa della presenza sul mercato di dispositivi contraffatti.

La relazione stima che nel 2015 la perdita a livello mondiale del 12,9 % delle vendite legittime di smartphone sia da imputare alla presenza sul mercato di dispositivi contraffatti per un valore pari a 45,3 miliardi di euro.

La relazione analizza il numero di smartphone venduti in 90 paesi in ogni regione del mondo basandosi sul monitoraggio dei punti di vendita nei quali i consumatori hanno effettuato gli acquisti.

Nel 2015 sono stati venduti in tutto il mondo 1,3 miliardi di smartphone: circa una persona su sei ha acquistato uno smartphone in quell’anno al prezzo medio di 275 euro.

Nell’Unione europea nel 2015 sono stati venduti 150 milioni di dispositivi, uno ogni tre cittadini UE. Si stima che l’effetto della contraffazione nell’UE a 28 ammontasse a 14 milioni di unità nel 2015, ovvero all’8,3 % delle vendite del settore, per un valore pari a 4,2 miliardi di euro.

Sulla base dei dati disponibili si evince che nel 2015 nelle altre regioni la perdita in termini di vendite a causa della contraffazione sia stata: in Africa del 21,3 %, in America Latina del 19,6 %, nei paesi arabi del 17,4 %, in Cina del 15,6 %, nella regione Asia-Pacifico dell’11,8 % e nell’America del Nord del 7,6 %. La Cina è responsabile per un terzo del totale delle mancate entrate a livello globale nel settore degli smartphone

Il Direttore esecutivo dell’EUIPO, António Campinos, ha dichiarato: “All’EUIPO, attraverso relazioni e analisi stiamo tracciando un quadro di come la contraffazione e la pirateria influiscano sui settori economici chiave. Si tratta della nostra prima relazione di questa serie che analizza un settore sia all’interno che all’esterno dell’UE. La stima di una perdita di vendite legittime di smartphone pari al 12,9 % a livello globale nel 2015 può rappresentare un forte messaggio per i decisori politici e per coloro che lavorano per contrastare la contraffazione in tutto il mondo”.

I dati Paese per Paese

Italia

In Italia, nel 2015 le mancate vendite di smartphone a causa della contraffazione sono state stimate in 885 milioni di euro, con un mancato guadagno pari al 15,4 % per l’industria legittima.

Regno Unito

Nel Regno Unito, nel 2015 le mancate vendite di smartphone a causa della contraffazione sono state stimate in 660 milioni di euro, con un mancato guadagno pari al 5,7 % per l’industria legittima.

Germania

In Germania, nel 2015 le mancate vendite di smartphone a causa della contraffazione sono state stimate in 564 milioni di euro. Si calcola che il mancato guadagno dell’industria legittima in questo paese sia pari al 5,7 %, uno dei valori più bassi nell’UE.

Spagna

In Spagna, nel 2015 le mancate vendite di smartphone a causa della contraffazione sono state stimate in 386 milioni di euro, con un mancato guadagno pari al 10 %.

Francia

In Francia, nel 2015 le mancate vendite di smartphone a causa della contraffazione sono state stimate in 380 milioni di euro, con un mancato guadagno pari all’8 %.