Toughpad FZ-Q2: il nuovo device 2-in-1 semi-rugged di Panasonic ideale per i mobile worker

Disponibile da maggio 2017

Panasonic lancia oggi il suo primo notebook semi-rugged detachable 2-in-1, progettato per offrire ai lavoratori mobili il meglio di tablet e notebook in un unico dispositivo

Il notebook 2-in-1 Toughpad FZ-Q2 è dotato di un ampio display da 12,5’’ per una visione ottimale, e di una vasta gamma di porte business per l’utilizzo con i sistemi business moderni e legacy. La possibilità di utilizzarlo in maniera flessibile, come tablet o con tastiera, lo rende ideale per le diverse necessità di molte categorie di lavoratori mobili, tra cui: responsabili di linea, installatori e meccanici di produzione, ingegneri in ambito field service, tecnici delle telecomunicazioni e personale di vendita al pubblico in ambito retail.

Design business-ready

Il display è ideale per i lavoratori che hanno necessità di visualizzare in maniera chiara immagini, dati e moduli tecnici, e per coloro che vogliono mostrare immagini o presentazioni in alta qualità a potenziali clienti. Il display Full HD da 12,5’’ (1920×1080) è uno schermo IPS multi-touch capacitivo a 10 dita, e può essere utilizzato per prendere appunti anche con la penna capacitiva in dotazione. Il Toughpad FZ-Q2 è dotato di webcam da 2MP con microfoni stereo e di fotocamera posteriore da 8MP. Per le attività di data entry è disponibile la tastiera, full-size e retroilluminata.

Ampia gamma di opzioni di connettività

A differenza di molti dispositivi consumer, che puntano a ridurre il numero di porte, il notebook Toughpad FZ-Q2 dispone di un’ampia gamma di porte business, tra cui USB 3.0, HDMI, LAN e Seriale reale, per connettersi a una serie di sistemi e dispositivi. Sono inoltre disponibili, come opzione, il modulo 4G/LTE per connettersi ovunque, il lettore di smart card e il lettore smart card contactless per la massima sicurezza.

Costruito per durare nel tempo

Il notebook Panasonic Toughpad FZ-Q2 è un device semi-rugged, dedicato a quei lavoratori mobili che necessitano di un prodotto premium in grado di resistere ad attività all’esterno non estreme. Grazie alla scocca in lega di magnesio, il Toughpad FZ-Q2 è in grado di sopportare cadute da un’altezza di 76cm ed è dotato di tastiera resistente agli schizzi; mantiene però massima leggerezza e design sottile (max. 1,93kg e 44mm di spessore). Senza tastiera, il tablet pesa 1,09kg ed è spesso 22mm. Il fatto che si tratti di un dispositivo senza ventola lo rende adatto anche agli ambienti polverosi.

Energia per la produttività

Concepito per gestire le applicazioni business più potenti e la possibilità di lavorare per un intero turno di lavoro, il Panasonic Toughpad FZ-Q2 è dotato di CPU Intel di 6°generazione (processore Intel CoreTM m5-6Y57 vPro con 4 MB Smartcache, 1.1 GHz fino a 2.8 GHz) con Intel HD Graphics 515. È dotato di sistema operativo Windows 10 Pro, con possibilità di downgrade a Windows 7 se richiesto, SSD da 128GB (o 256GB come opzione) e 4GB di RAM (8GB opzione su richiesta).