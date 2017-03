Toshiba è il produttore di HDD e SSD che è cresciuto di più nel 2016

Nuovi rapporti di IDC identificano la società come Leader in termini di crescita nei segmenti di mercato degli hard disk e dei dischi allo stato solido

Toshiba è stato il produttore che è cresciuto di più, nel 2016 rispetto al 2015, sia nel segmento del mercato mondiale degli hard disk (HDD) da 25 miliardi di dollari, sia nel settore dei dischi allo stato solido (SDD) da 17 miliardi di dollari, in base a ricavi e unità vendute.

Questi riconoscimenti sono stati attribuiti in due recenti rapporti di IDC: “Aggiornamento Trimestrale sulle Memorie allo Stato Solido a Livello Mondiale, CY 4Q16” e “Risultati delle Vendite a Livello Mondiale di HDD nel 4Q16 e Aggiornamento sulle Previsioni per il Quarto Trimestre”.

“L’ampio portafoglio di HDD e di SSD di Toshiba ha consentito all’azienda di essere presente in pressoché tutti i segmenti di mercato relativi ai dispositivi di storage, un fattore chiave che ha contribuito a sostenere la forte crescita dei ricavi anno su anno riportata da Toshiba nel corso del 2016 – secondo John Rydning e Jeff Janukowicz, vice presidenti settore ricerche presso IDC -. Con i lanci dei nuovi prodotti HDD e SSD, avvenuti con successo nel corso degli ultimi trimestri in risposta alle richieste da parte dei fornitori di servizi cloud e del mercato IT tradizionale, Toshiba sarebbe ben posizionata per sostenere un’ulteriore crescita dei ricavi su HDD e SSD nel 2017″.

Nel segmento HDD, la quota di mercato unitaria di Toshiba è aumentata di 9 punti percentuali nel quarto trimestre 2016, raggiungendo una quota di mercato complessiva del 24 per cento, in aumento del 60 per cento rispetto alla quota di mercato del 15 per cento registrata nel 2015. Toshiba è stato l’unico produttore di HDD a crescere in termini di fatturato complessivo nel 2016 e ad aumentare la quota dei ricavi in ogni segmento di prodotto per l’anno in corso, inclusi quelli delle applicazioni mobili, dei desktop, dei prodotti enterprise ottimizzati nelle prestazioni e dei prodotti enterprise ottimizzati nella capacità. Anche la divisione SSD ha riportato una forte crescita. I ricavi di Toshiba legati ai dispositivi SSD sono cresciuti anno su anno del 114% nel 2016, raggiungendo la quarta posizione in termini di quote di mercato.

“La rapida crescita che abbiamo ottenuto nei portafogli sia di HDD sia di SSD è il risultato della fiducia che i clienti ripongono nel personale Toshiba in tutto il mondo, il quale fornisce un’ampia gamma di prodotti che li aiutano a scalare rapidamente e a rimanere competitivi in un ambiente frenetico – ha detto Akira Morinaga, presidente, Toshiba Electronics Europe -. Questi risultati sono solo l’inizio, poiché continueremo ad introdurre soluzioni di storage innovative che supportano la crescita rapida dei dati richiesta dalle applicazioni Client, Data Centre Cloud e di tipo Enterprise”.