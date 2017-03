Partner Program 2017: le novità di Kaspersky

Grazie al nuovo programma MSP i partner potranno ottenere la specializzazione per offrire il portfolio completo della società come servizio gestito

Kaspersky Lab parte dal vecchio per portare innovazione nel programma di canale. La società ha infatti lanciato il Partner Program B2B europeo per il 2017, la cui principale novità è il nuovo Programma MSP, specificatamente pensato per aiutare i partner ad ampliare l’offerta di servizi gestiti per la sicurezza informatica, senza ulteriori risorse o carichi amministrativi.

I partner che vorranno migliorare la propria redditività potranno facilmente ottenere la specializzazione per i Managed Service Provider (MSP) direttamente sul Partner Portal, dove troveranno inoltre tutte le informazioni relative a prodotti, incidenti e avvisi di sicurezza per offrire il massimo dell’assistenza ai propri clienti.

“I nostri partner sono al primo posto. Il nostro programma, chiaro ed esaustivo, riflette il nostro impegno nei confronti dei nostri partner e verso il loro business. Lo scorso anno siamo stati in grado di aiutare tutti i nostri partner ad accrescere il loro business e i ricavi. Quest’anno desideriamo confermare il nostro supporto agli attuali partner e attrarne di nuovi grazie alla nostra offerta. Vogliamo garantire a tutte le aziende partner la possibilità di continuare a crescere e migliorare i loro profitti – spiega Giampiero Cannavò, Head of Channel B2B Italy di Kaspersky Lab -. Abbiamo sviluppato un approccio unico alla sicurezza internet che combina la nostra esperienza ventennale, tecnologie avanzate, un’intelligence globale sulle minacce in real-time e un’analisi approfondita. Questo permette ai nostri partner di aiutare attivamente le aziende a proteggersi dalle minacce avanzate in tutto il mondo”.

Sulla base dei feedback ricevuti dai partner, inoltre, Kaspersky Lab ha lanciato un nuovo e migliorato portale per la registrazione dei contratti conclusi. Il portale permetterà ai partner di registrare velocemente i loro deal, aiutandoli ad essere più efficienti e offrendo incentivi e premi.

Infine, con il Kaspersky Lab High Performance Club, l’azienda offre la possibilità di partecipare a una serie di eventi durante l’anno come la giornata su pista con la Ferrari 458, un tour di Maranello e degli stabilimenti Ferrari o gli eventi con la Scuderia Ferrari.