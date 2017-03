Epson a Fespa con la gamma SureColor

Ad Amburgo dall’8 al 12 maggio: stand A1-D45

A Fespa 2017 Epson presenta la gamma completa delle stampanti Epson SureColor: da quell di largo formato SureColor SC-S con inchiostri a ecosolventi a quelle per la stampa a sublimazione SureColor SC-F e DTG (direct-to-garment) con inchiostri a base acqua.

Durante l’evento saranno in funzione sei modelli di SureColor. Le principali dimostrazioni includono quella di SureColor SC-S80600, la stampante a 64″ a 10 colori che utilizza il set di inchiostri UltraChrome GS3 con rosso, bianco e quella della stampante a sublimazione a base acqua top di gamma SureColor SC-F9200, che offre due sistemi di approvvigionamento di inchiostro ad alta capacità, per cicli di stampa lunghi senza interruzioni a risoluzione fino a 720 x 1440 dpi e velocità superiore a 100 metri quadrati all’ora.

Per mostrare ai visitatori l’ampiezza delle applicazioni e il potenziale di produzione della gamma SureColor, lo stand presenterà una selezione di prodotti signage e fotografici di alta qualità (banner, soft signage, decorazioni di veicoli, POS e display retroilluminati su una vasta gamma di substrati inclusi vinile e canvas); prodotti per la decorazione di interni (wallpaper, tende, tappezzeria, paraspruzzi e pannelli per cucina), prodotti promozionali e da regalo personalizzati (per esempio custodie per smartphone, tazze, portachiavi ecc.) e una selezione di prodotti tessili (t-shirt in cotone e in poliestere, borse shopper e abbigliamento).