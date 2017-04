Nuovo NAS a 2-bay per la casa da Thecus

L’innovativo N2350 per una vita digitale connessa e sicura

Thecus Technology presenta il nuovo N2350, versione aggiornata del modello N2310, un file server a 2-bay porta sicurezza di alto livello e connettività semplificata per i dati digitali di utenti casalinghi e professionali.

Specifiche

Il Thecus N2350 è basato su una CPU dual core Marvell Armada 385 a 1,0 GHz ed è

equipaggiato con 1 GB di RAM DDR4 resiliente. La DDR4 è l’ultima evoluzione della

DRAM: offre prestazioni più elevate grazie a una maggiore velocità e funzioni di controllo più robuste, migliorando l’efficienza energetica con una riduzione dei consumi.

Rispetto al suo predecessore, il nuovo modello sfrutta ThecusOS 7.0, l’ultima versione del

sistema operativo Thecus. Tra le nuove funzioni chiave ci sono Photo Center, File Center e Thecus App Center, accompagnate da una vasta gamma di app per i moderni stili di vita digitali, compresa la Surveillance Station.

La sicurezza

Il Thecus N2350 offre complete funzionalità per il backup e la protezione dei dati:

thin provisioning, replica per il disaster recovery, Backup Remoto o disaster recovery

(per backup in tempo reale remoti o eseguiti a livello locale), oltre al backup sul servizio

cloud Amazon S3.

Accesso in mobilità

Il NAS N2350 offre ulteriori opzioni di connettività tramite due app mobili. Thecus

Connect consente l’accesso live all’unità NAS, permettendo di tenere sotto controllo

le informazioni più aggiornate. Orbweb.me è invece un modulo P2P per visualizzare,

trasmettere in streaming e gestire facilmente i file memorizzati sul NAS in qualunque

momento e in qualsiasi posto ci si trovi. E per farlo non serve alcun indirizzo IP.