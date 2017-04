Xerox: più business per il canale

Il merito è il lancio di 12 nuovi dispositivi A4 e 17 modelli A3

Grazie al lancio del nuovo portfolio Xerox ConnectKey, i Partner di canale avranno maggiori opportunità per accrescere il fatturato e approcciare nuovi mercati. Con il lancio delle nuove linee di prodotti Xerox AltaLink e Xerox VersaLink, Xerox ha infatti trasformato le stampanti tradizionali in veri e propri assistenti, intelligenti e connessi, che riflettono le esigenze delle aziende di oggi, in continua evoluzione. I Partner di canale possono utilizzare lo Xerox Personalised Application Builder e App Studio, per esempio, per sviluppare e vendere applicazioni personalizzate, aumentando così la fiducia dei clienti e generando fatturato ricorrente.

“In un mercato delle PMI che sta completamente trasformando il modo in cui si lavora, i nostri partner di canale globali richiedono la tecnologia, i software e i servizi migliori per aumentare le vendite e accrescere la base clienti – dichiara Hervé Tessler, President, International Operations, Xerox –. A testimonianza della nostra costante innovazione e dello sviluppo di prodotti leader sul mercato, questo lancio è l’ulteriore dimostrazione dell’assoluto impegno di Xerox nel supportare i propri partner aiutandoli a realizzare una crescita a lungo termine e sostenibile nei loro mercati locali”.

Le nuove linee AltaLink e VersaLink aprono nuove opportunità di business

I 12 dispositivi A4 e i 17 modelli A3, sia a colori sia monocromatici e con velocità che raggiungono le 90 pagine al minuto, sono tutti dotati di ConnectKey. Caratteristiche e funzionalità sono simili per tutta la gamma e forniscono un’esperienza utente più omogenea, che per i Partner si traduce in nuove opportunità di migliorare le vendite e i margini sui servizi. Il lancio dei prodotti AltaLink e VersaLink – il più grande nella storia di Xerox – rende possibile per i Partner di canale massimizzare le opportunità di profitto, vendendo una linea completa di tecnologie per il posto di lavoro che include stampanti multifunzione light production , servizi di stampa gestita (MPS) e soluzioni per l’automazione del flusso di lavoro.