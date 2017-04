Cloudera a sostegno dei partner

Lanciato Solutions Gallery, il nuovo marketplace online per l’apprendimento automatico e le soluzioni di analisi avanzate

Cloudera, fornitore globale di una piattaforma di analisi, gestione dei dati e apprendimento basata su tecnologie open source, ha ampliato il proprio Programma per i Partner Cloudera Connect con il lancio di Cloudera Solutions Gallery, l’aggiunta di Cloudera Partner Impact Awards e una serie di miglioramenti al programma di canale di Cloudera Partner Impact Awards e una serie di migliorament al programma di canale Cloudera Connect. Con queste offerte ampliate, il programma per i partner Cloudera Connect è strutturato al meglio per aiutare clienti e partner a sfruttare appieno i propri investimenti e per sostenere la creazione di piattaforme di analisi di nuova generazione per carichi di lavoro impegnativi, come quelli richiesti da intelligenza artificiale e apprendimento automatico.

Solutions Gallery

Cloudera Solutions Gallery estende l’ampio ecosistema di partner dell’azienda che comprende oltre 2.800 partner a livello globale, con una vetrina che promuove oltre 100 soluzioni. Sia Cloudera sia i partner Cloudera Connect offrono applicazioni e soluzioni allineate con i principali fattori di valore per il business cui i clienti pongono particolare attenzione: 1) stimolare informazioni approfondite sui clienti; 2) migliorare le efficienze di prodotti e servizi; 3) ridurre il rischio aziendale; 4) aggiornare la propria architettura. Inoltre, Cloudera Solutions Gallery dimostrerà la validità degli sforzi congiunti di Cloudera e dei partner Cloudera Connect Partner attraverso una molteplicità di casi d’uso.

“Ci siamo impegnati con grande sforzo anche di pensiero per apportare questi miglioramenti al programma che sottolineano l’impegno di Cloudera in favore del proprio ecosistema di partner, che ha visto l’ingresso di 712 partner, pari al 33%, nel 2016,” ha dichiarato Vishal Rao, Senior Vice President, Field Operations di Cloudera. “I clienti sono i beneficiari finali e di certo più importanti del programma per i partner Cloudera Connect stesso; per questo incoraggiamo i nostri partner a partecipare ai Cloudera Partner Impact Awards. Per coloro che non hanno ancora aderito, oggi vi sono ancora più motivi per farlo”.

Cloudera Partner Impact Awards

Per ringraziare e riconoscere i meriti dei propri partner, e Cloudera ha lanciato il programma Cloudera Partner Impact Awards, che si articolerà in due categorie: Best Solutions e Business Excellence.

● Best Solutions: Questi riconoscimenti premieranno i partner di Cloudera in tutto i mondo che creano le soluzioni più innovative, allineate con i principali fattori di valore per il business:

○ Stimolare informazioni approfondite sui clienti

○ Migliorare l’efficienza di prodotti e servizi

○ Ridurre il rischio aziendale

○ Innovare nell’ambito dell’apprendimento automatico e dell’intelligenza artificiale

○ Modernizzare l’IT

● Business Excellence: Questi premi riconosceranno sia localmente sia globalmente i partner che raggiungono il più alto impatto nel fornire risultati di business.

Le iscrizioni al programma Cloudera Partner Impact Awards apriranno il 1° maggio 2017, mentre la cerimonia di premiazione inaugurale si terrà presso il Cloudera Connect Partner Summit nel corso di Strata+Hadoop World a New York a settembre 2017.

Infine, Cloudera ha arricchito il programma per i partner con miglioramenti al programma dedicato ai partner di canale, il quale offrirà ancora più possibilità ai partner Cloudera Connect di lavorare con l’azienda. Il Partner Program migliorato includerà inoltre ulteriori benefici per i partner di canale, tra cui:

● accelerare lo sviluppo delle competenze attraverso formazione, bootcamp e certificazione Cloudera;

● stimolare la domanda attraverso pianificazione ed esecuzione go-to-market congiunte;

● aumentare la redditività attraverso kit di erogazione dei servizi e acceleratori.