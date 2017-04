OKI: prendi 2 paghi 1 per i Partner Shinrai

Una nuova opportunità per accrescere la clientela ed incrementare il fatturato

OKI Europe lancia per il mese di aprile una nuova offerta “Prendi 2 paghi 1” per i partner Shinrai.

L’offerta si riferisce a stampanti o MFP a colori, dispositivi che essendo stati progettati per consentire alle aziende di tutte le dimensioni di stampare on-demand e in-house per risparmiare i costi dell’outsourcing, risultano essere facilmente vendibili.

“Le precedenti offerte “Prendi 2 paghi 1” di OKI sono state molto apprezzate, consentendo ai Partner Shinrai di raddoppiare le proprie entrate a fronte di un solo costo di acquisto. Questa promozione non farà eccezioni” afferma Thomas Seeber, Vice President Channel and Distribution, OKI Europe Ltd.

L’offerta comprende:

• Due stampanti C332dn al prezzo di una – con un massimo di un boundle per Partner. C332dn offre la stampa A4 a colori in alta definizione nel segmento desktop, consentendo alle piccole aziende di stampare in-house risparmiando tempo e denaro.

• Due multifunzioni MC363dn al prezzo di uno – con un massimo di tre boundle per Partner.

Questo MFP A4 a colori consente la stampa ad alta definizione di documenti professionali combinata con funzioni di stampa fronte/retro, scansione, copia e fax di serie per ottimizzare l’efficienza e le prestazioni.