TXT partner della Triennale di Milano

La Triennale di Milano ha annunciato una partnership con TXT e-solutions, che sarà a fianco dell’istituzione come Main Partner per i prossimi tre anni.

La partnership prevede fra l’altro la nascita di OpenDesignLab for Augmented Reality, un laboratorio di idee sull’innovazione tecnologica applicata al design e alle arti performative e l’OpenDesignDay, un ciclo di appuntamenti dedicati all’incontro tra coloro che operano nei campi dell’innovazione e della cultura del progetto in aziende, start-up e centri di innovazione, di design e di comunicazione. Inoltre TXT e-solutions sarà al fianco della nuova programmazione di Triennale Teatro dell’Arte, che, ritornato ad essere parte integrante della Triennale di Milano, ha un respiro internazionale grazie alla direzione artistica di Umberto Angelini. TXT e-solutions è una società di software con sede a Milano e presenza in tutto il mondo, che opera principalmente nel mercato del Fashion, Lusso e Abbigliamento con la Divisione TXT Retail e nel mercato aeronautico con la Divisione TXT Next, fornendo soluzioni tecnologiche d’avanguardia e prodotti software essenziali per le decisioni ed i processi strategici delle aziende clienti. Si tratta di mercati globali caratterizzati da elevato dinamismo e forte innovazione nei processi di business e nelle tecnologie.

L’OpenDesignLab è frutto delle attività innovative realizzate dalla Ricerca e Sviluppo di TXT nel campo della Augmented Reality, che permette oggi nuove, sorprendenti applicazioni in numerosi settori dell’industria, del design e delle arti. Le attività di OpenDesignLab for Augmented Reality si svilupperanno con modalità collaborative di condivisione delle esperienze di TXT e delle esigenze applicative dei partecipanti. Un primo OpenDesignDay, per il quale seguiranno a breve inviti specifici, si svolgerà in Triennale nel pomeriggio del prossimo 23 maggio.