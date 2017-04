Commanders Act certificato!

L’azienda ottiene la certificazione europea ePrivacyseal EU per la protezione dei dati

Commanders Act, fornitore europeo di soluzioni per la gestione di tag, dati e del customer journey, ha ricevuto la certificazione europea di ePrivacy per la protezione dei dati.

Questa certificazione conferma che la protezione dei dati offerta dalla tecnologia usata da Commanders Act è già conforme alla regolamentazione sulla protezione dei dati, che entrerà in vigore in tutti i Paesi europei a partire dal 25 maggio 2018. Quella di

La certificazione comprende l’intera offerta di soluzioni di Commanders Act, che include Tag Commander per la gestione dei tag, la piattaforma di gestione dei dati in tempo reale (DMP) Data Commander, Fuse Commander per la sincronizzazione delle identità degli utenti e Mix Commander per l’analisi e l’ottimizzazione dei budget media.

“Commanders Act prende molto sul serio la protezione e la sicurezza dei dati – commenta Marco Frassinetti, Country Manager Italy di Commanders Act -. Questa certificazione è estremamente importante per noi e dimostra la qualità dei nostri processi. Proponiamo una vasta gamma di possibilità per proteggere i dati degli utenti che va ben oltre gli standard. I nostri clienti sentono già la necessità di tracciare e targettizzare i loro utenti conformemente alla normativa più severa sulla protezione dei dati”.

La certificazione ePrivacyseal è rilasciata dallo specialista indipendente europeo della protezione dei dati, ePrivacy GmbH. Questa certificazione è basata su una rigorosa serie di criteri tecnici e legali, che prevedono già la normativa europea sull’utilizzo dei dati.