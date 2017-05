Qualità Hi-Fi per il settore audio commerciale da Sonance

Ampliata la Sonance Professional Series

Sonance, azienda specializzata nel settore dell’audio architettonico, amplia la propria offerta con la nuova linea Professional dedicata agli ambienti commerciali.

La linea si compone di diffusori da incasso a soffitto, a sospensione e a parete, proposti in diverse dimensioni, per un totale di ben 22 altoparlanti. Progettati per essere facilmente integrati nell’ambiente circostante, garantiscono un’installazione facile e adattabile alle esigenze con una qualità sonora eccezionale per timbrica, dinamica, estensione e ampia dispersione grazie alla resa fuori asse. Tutti i diffusori della linea adottano un trasformatore di linea ad alta fedeltà e sono in grado di operare in configurazioni a tensione costante: 70V / 100V, oppure a 8 Ohm. Inoltre sono dotati di robuste bobine che assicurano durata ed affidabilità anche in impieghi ad alto volume, woofer (modelli da 4”, 6.5” e 8”) con ampia capacità di escursione per una resa estesa e lineare sui bassi e un tweeter (da 1”) orientabile per un’ottimale definizione e precisione nella resa dei dettagli.

Progettata con una cura estetico/acustica davvero particolare per il settore audio commerciale, la linea Professional risponde pienamente alla volontà di Sonance di contribuire a migliorare l’atmosfera di un ambiente offrendo una resa sonora di qualità senza necessariamente venire a compromessi con le esigenze di design che lo stesso ambiente richieda.