Proiettori portatili: Panasonic mette la connettività al centro

Su alcuni dei nuovi modelli disponibili da giugno, anche una porta USB compatibile con Chromecast di Google e Fire Stick di Amazon per caricare e visualizzare contenuti velocemente

È una nuova line-up di proiettori portatili a elevata luminosità quella lanciata da Panasonic che, con la nuova gamma PT-VZ580 disponibile dal prossimo mese di giugno propone modelli ancora più evoluti per connettività, compatibilità e ottimizzazione del Total Cost of Ownership.

Concepita per l’utilizzo in sale riunioni aziendali e in aule scolastiche, l’ultima nata presenta modelli di ultima generazione progettati per offrire una varietà di opzioni intelligenti per la connettività wireless.

Sei modelli con luminosità superiore a 5.000 lumen

La serie, che si compone di sei modelli, vanta una luminosità superiore a 5.000 lumen, oltre a un filtro a maggiore resilienza che, per eliminare le impurità, può essere lavato ben due volte prima di venir sostituito, per offrire un ciclo di vita doppio, pari a circa 14.000 ore.

Inoltre, grazie a un’innovativa funzione plug-and-play, utilizzando una semplice memory stick USB e una connessione wireless è possibile proiettare contenuti in modo immediato, senza dover modificare alcuna impostazione di rete. In questo modo, è il proiettore stesso a copiare automaticamente nella memory stick i file di configurazione necessari e ad avviare sul pc dell’utente il tool che abilita la connessione.

A sua volta, l’installazione promette di essere ancora più flessibile grazie alla nuova modalità Long Reach per DIGITAL LINK, che permette di trasmettere segnali fino a 150metri, ben oltre al limite imposto dall’HDMI tradizionale.

Come riferito in una nota ufficiale da Thomas Vertommen, European Projector Product Marketing Manager presso Panasonic: «Le funzionalità di rete che abbiamo integrato nella nuova gamma dimostrano la straordinaria evoluzione tecnologica cui siamo giunti con i nostri proiettori portatili. Rispetto ai modelli attualmente in commercio, ad esempio, su alcuni dei nuovi proiettori è presente una nuova porta USB alimentata, compatibile con chiavette multimediali come Chromecast di Google e Fire Stick di Amazon, che permette da oggi agli utenti di caricare e visualizzare contenuti velocemente e in moltissimi modi differenti».