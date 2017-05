Tutte le novità di Transcend al Computex Taipei 2017

Dal 30 maggio al 3 giugno, Transcend parteciperà al Computex di Taipei. In occasione della kermesse internazionale, il produttore di soluzioni storage, multimediali e industriali presenterà cinque categorie di prodotti: PCIe ad alta velocità ed SSD 3D NAND, dashcam e body cam, upgrade solution per Apple, dispositivi con personal cloud storage e un ampio portafoglio […]

Dal 30 maggio al 3 giugno, Transcend parteciperà al Computex di Taipei. In occasione della kermesse internazionale, il produttore di soluzioni storage, multimediali e industriali presenterà cinque categorie di prodotti: PCIe ad alta velocità ed SSD 3D NAND, dashcam e body cam, upgrade solution per Apple, dispositivi con personal cloud storage e un ampio portafoglio di soluzioni storage embedded.

Presso il Taipei World Trade Center Nangang Exhibition Hall in Taipei, allo stand I0808, Transcend offrirà, inoltre, una serie di dimostrazioni

3D NAND e SSD PCIe

In scena sarà presentata la linea completa Solit State Disk 3D NAND (SSD da 2,5 pollici, M.2 ed embedded SSD) e anche l’ultima versione del MTE850 PCIe Gen 3 x4 NVMe M.2 SSD Transcend realizzata con flash 3D MLC NAND.

Grazie alla tecnologia 3D NAND e al protocollo PCIe NVMe di nuova generazione, l’SSD MTE850 raggiunge velocità di trasferimento mai viste prima e un grado d’affidabilità indiscutibile, rendendolo perfetto sia per il gaming che per l’utilizzo industriale.

DrivePro Dashcam e Body Cam

Transcend presenta al COMPUTEX la sua nuova gamma di Dashcam e Bodycam. La nuova serie DrivePro Dashcam utilizza sensori di immagine Sony Exmor per catturare video ad alta definizione anche in condizioni di scarsa luminosità. Le dimostrazioni dal vivo evidenzieranno le funzionalità utili per migliorare la sicurezza dei conducenti (per esempio il promemoria per accendere le luci del veicolo e l’avviso di affaticamento per il conducente).

Le Bodycam Transcend sono progettate per le forze dell’ordine e per le necessità di altri professionisti di raccogliere prove video mentre si è in servizio. La nuova DrivePro Body 30 consente di registrare con un’autonomia di batteria fino a 12 ore e supporta la connessione Bluetooth e Wi-Fi per la visualizzazione di istantanee e video in streaming sui dispositivi mobili. Inoltre, ha quattro LED a infrarossi che migliorano la visione notturna. La tenuta ambientale IP67 consente e garantisce a questi dispositivi di resistere a difficili condizioni ambientali che i professionisti della sicurezza pubblica possono incontrare.

Per l’upgrade su dispositivi Apple

Trascend presenterà anche un portafoglio completo di prodotti compatibili con Apple composto da quattro categorie di prodotti. Le unità flash JetDrive Go Lightning e smart cardreader RDA2 che espandono lo storage degli iPhone e degli iPad, le schede di espansione JetDrive Lite rivolte a MacBook Pro Retina e a MacBook Air. Inoltre, nella gamma di prodotti sarà possibile trovare l’upgrade kit JetDrive SSD per MacBook e gli StoreJet per i Mac. Queste soluzioni Apple presentano design semplici ma eleganti che completano i prodotti Apple e per questo motivo hanno ricevuto sia il prestigioso Good Design Award in Giappone che il Premio Taiwan Excellence.

Cloud Personal Storage

Transcend presenterà anche il suo nuovo mobile-access-friendly StoreJet Cloud (dispositivo di archiviazione cloud) capace di effettuare il backup automatico su più piattaforme e spiegherà le sue capacità come home media streaming. I visitatori potranno osservare lo streaming di video, film o foto dal Transcend StoreJet Cloud a dispositivi mobili, computer portatili e smart TV ed accedere in remoto ai loro dispositivi cloud con le esclusive applicazioni Transcend per iOS e Android.

Soluzioni embedded per applicazioni in situazioni critiche

Transcend offre anche un’ampia gamma di prodotti embedded come dischi a stato solido, moduli di memoria DRAM e schede microSD e Compact Flash. Quest’anno, a Taipei, saranno presentate applicazioni innovative per l’assistenza sanitaria, il trasporto, il gaming e il settore militare, evidenziando la stabilità e la compatibilità dei suoi prodotti per una vasta gamma di applicazioni embedded. Transcend effettuerà anche dimostrazioni in loco utilizzando SuperMLC, Hardware Purge ed Intelligent Power Shield. Inoltre, saranno presenti dimostrazioni prariche sull’uso del software SSD Scope Pro, sulla tecnologia Security Encryption e sulla tecnologia conformal coating.