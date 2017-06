Ixia e Arrow Electronics ampliano la distribuzione anche in EMEA

Il distributore rafforza così il suo portfolio dedicato al networking e alla sicurezza

Arrow Electronis, fornitore globale di prodotti, servizi e soluzioni per clienti industriali e commerciali, ha allargato la distribuzione dell’intero portfolio Ixia anche in Europa, Medio Oriente e Africa, in aggiunta alle aree dell’America del Nord e America Latina.

Ixia fornisce soluzioni dedicate a test, visibilità e sicurezza della rete.

L’ampliamento della collaborazione permetterà ai reseller di Ixia in EMEA di beneficiare dell’esperienza e dei servizi specializzati di Arrow Electronics per tutto il ciclo di vita delle soluzioni. Inoltre, i rivenditori di Arrow Electronics potranno aderire al programma Ixia’s Channel Xcelerate Partner Program, che consente loro di fornire prodotti end-to-end per rendere le applicazioni e le reti dei clienti ancora più sicure.

“Collaborare con Arrow in Nord America ha permesso di potenziare la nostra missione di agevolare i nostri reseller nel realizzare attività di successo con Ixia – spiega Lori Cornmesser, Vice President of Global Channel Sales di Ixia -. Il forte legame di Arrow con i principali partner tecnologici di Ixia in Nord America e EMEA ci aiuterà ad accelerare la fornitura di soluzioni end-to-end ai value added reseller e ai loro clienti”.

“Grazie alle soluzioni Ixia, continuiamo a rafforzare il nostro portfolio dedicato al networking e alla sicurezza, con un vendor altamente innovativo – sottolinea Nick Bannister, Senior Director e Head of Networking and Security EMEA di Arrow -. L’offerta di Ixia è funzionale in numerose aree prodotti di Arrow, tra le quali cloud, mobility, SDN e Internet of Things. Grazie alle partnership attive di Ixia con molti brand distribuiti da Arrow, questa collaborazione porterà grandi benefici ai nostri clienti.”