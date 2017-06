Retail digital experience in 4 mosse da Mapp Digital

Lo specialista in digital marketing indica definizione degli obiettivi e investimenti in customer engagement come la giusta via per il customer journey

Per poter aggiungere valore in ogni interazione col cliente, le aziende non possono limitarsi a creare engagement one-to-one con il consumatore e conquistarne la fedeltà. Devono operare in modo più efficiente, guadagnare quote di mercato e promuovere una crescita profittevole insieme al brand engagement puntando sul digital marketing.

Da qui quattro semplici suggerimenti per mettere a punto un’esperienza digitale di rilievo per il retailer. Li elenca Mapp Digital, azienda internazionale indipendente specializzata in digital marketing, attenta a indicare le mosse da cui i retailer che vogliono garantire ai propri utenti un’esperienza digitale di rilievo non possono prescindere.

Definire gli obiettivi. Il punto di partenza consiste nel definire gli obiettivi generali. Il vecchio modello basato su dipartimenti isolati non è più efficace: il digital sta contaminando ogni area delle strutture delle aziende ed è richiesto un alto livello di collaborazione e condivisione degli obiettivi che convergono per la soddisfazione del cliente finale.

Dare priorità agli obiettivi più semplici e rapidi da realizzare. Successivamente diventa fondamentale definire le priorità e determinare le soluzioni imprescindibili grazie alle quali si desiderano raggiungere gli obiettivi prefissati.

Analizzare l’ecosistema di marketing digitale e scegliere. Non si può prescindere dall’affidarsi all’ecosistema attuale di agenzie e fornitori di tecnologia per ottenere l’aiuto necessario. Basta analizzare attentamente cosa ciascuno di loro ha nel proprio toolkit e identificare tutte le possibili carenze nella loro offerta che potrebbero impedire di creare una migliore esperienza. Una volta “smarcato” questo arduo compito è possibile realizzare una mappatura del proprio ecosistema per ottimizzare gli sforzi.