Medicina: Panasonic lancia un nuovo sistema di registrazione di immagini in 4K

Nuovo sistema POVCAM, con risoluzione in 4K, zoom ottico 20x, controllo IP e streaming IP

Panasonic lancia sul mercato un nuovo sistema di registrazione immagini ad uso medico, basato su una telecamera portatile 4K e dotato di funzionalità di rete per controllo IP e streaming IP. Si tratta del sistema POVCAM, che comprende un registratore portatile compatto AG-MDR25 e la telecamera 4K AG-MDC20GJ e consente di acquisire facilmente immagini in 4K, oltre a offrire funzioni avanzate di controllo IP e streaming IP. Il nuovo AG-MDR25/ AG-MDC20GJ sostituisce il sistema Full HD precedente, l’AG-MDR15/AG-MDC10, ed è concepito per numerose applicazioni nell’ambiente medico, quali la formazione e la produzione di documentazione chirurgica.

Il registratore AG-MDR25 offre doppi alloggiamenti per schede di memoria SD (SDXC), compressione avanzata ad alta qualità e acquisizione delle immagini in 4K/UHD, il tutto in un’unità portatile e compatta. Il nuovo registratore AG-MDR25 ha implementato le sue funzioni, anche grazie ad un comodo touchscreen e a pulsanti di grandi dimensioni, entrambi ricoperti da una membrana che ne permette la disinfezione. Inoltre, per agevolare la visualizzazione, è stato incluso un monitor LCD a colori da 3,5”, in grado di mostrare in anteprima le immagini acquisite e di riprodurle, volendo, anche in modalità capovolta.

La testa da telecamera ultra-compatta AG-MDC20GJ è dotata di un obiettivo grandangolare con zoom ottico 20x che copre un’estensione dal grandangolo da 29,5 mm agli ingrandimenti da 612 mm (equivalenti a 35 mm). Altre caratteristiche sono, ad esempio, la funzione di correzione del colore indipendente a 16 assi, che permette una regolazione cromatica precisa e il filtro ND ottico commutabile manualmente (posizioni CLEAR, 1/4, 1/16, 1/64). Inoltre l’AG-MDC20GJ include uno stabilizzatore di immagini ibrido a 5 assi.

Inoltre, Panasonic ha inserito nel nuovo sistema una serie di accorgimenti tecnici pensati per le specifiche esigenze del settore medicina e chirurgia, come ad esempio, una nuova modalità di illuminazione chirurgica e la conformità con gli alti standard del settore.

Il nuovo registratore supporta il controllo IP e lo streaming IP grazie al terminale LAN, che distribuisce i flussi di streaming audio e video su reti locali e consente l’accesso da PC e tablet tramite browser Web. Per una maggiore versatilità, la telecamera può anche collegarsi ai controller IP dei sistemi di remote camera di Panasonic. Una nuova uscita HDMI migliora ulteriormente la connettività.

L’AG-MDR25/ AG-MDC20GJ è disponibile con la possibilità di connettere cavi opzionali di 3 metri e 20 metri di lunghezza.