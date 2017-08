Display: modello da 88” per la serie Ultra Stretch di LG

Un nuovo monitor ultra stretch 32:9 che offre una comunicazione dinamica

LG Electronics, dopo averla annunciata in anteprima all’ISE 2017 e resa già disponibile in Italia, presenta il nuovo modello Ultra Stretch da 88 pollici (la serie BH7D), che si aggiunge ai modelli da 86” (BH7C/5C).

La nuova serie è ideale per essere installata all’interno dei punti vendita o centri commerciali così come in aeroporti o stazioni. Il monitor Ultra Stretch da 88 pollici di LG Electronics si contraddistingue per il nuovo formato da 32:9 (risoluzione 3840×1080), che permette di visualizzare contenuti dinamici a seconda dell’ambiente e delle esigenze di installazione. Il display offre un’esperienza di visione ‘immersiva’ e la funzionalità Picture-by-Picture (PBP) consente la suddivisione dello schermo, sia nell’installazione verticale sia in quella orizzontale, visualizzando fino a quattro immagini contemporaneamente.

Il nuovo monitor Ultra Stretch 88” offre funzionalità e modalità di comunicazione estremamente flessibili, garantendo un’operatività 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Infine, il software LG SuperSign consente di effettuare direttamente l’editing di immagini o video, senza dover utilizzare altri programmi.