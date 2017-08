EDGE Global Supply completa l’acquisizione di Technology BSA

Si tratta del primo investimento in Europa per espandere l’impronta EDGE

EDGE Global Supply ha completato l’acquisizione di Technology BSA, distributore specializzato negli ambiti dell’automazione e della meccatronica con sede centrale in Piemonte.

Fondata nel 1997 da Fabio e Mauro Biamino, BSA ha sviluppato un business costruito su competenze tecniche qualificate e un support clienti di qualità, soprattutto per i costruttori di macchine (OEM).

L’offerta di prodotti che BSA propone oggi è molto vasta, basti pensare che è distributore autorizzato Rockwell Automation, B&R, Cognex, DCM, Festo, Motovario, Omron, Phoenix Contact e Rittal solo per citarne alcuni.

“Questa acquisizione rappresenta un punto di partenza verso l’espansione sempre maggiore in Italia – spiega Fabio Biamino, CEO di BSA -. La scelta da parte dell’azienda americana è caduta su BSA perché oltre ad essere un distributore è soprattutto un partner per i propri clienti, ai quali fornisce infatti su richiesta un'ampia gamma di servizi tecnici e di soluzioni/pacchetti personalizzati in base alle esigenze”.

Sarà Biamino, assieme al resto del direttivo, a restare a capo della struttura per garantire ai propri clienti una continuità dei rapporti oltre che impegnarsi per fornire un servizio di distribuzione, consulenza e assistenza sempre migliore.

L’investimento con BSA è la prima espansione per EDGE in Europa. Attualmente EDGE occupa una posizione sostanziale in Brasile attraverso le precedenti acquisizioni di Ladder, Intereng, e LAAX così come in Cina attraverso la sua acquisizione maggiore, la Beijing Willtech. EDGE è una società a responsabilità limitata sviluppata e controllata da un gruppo di distributori del Nord America. L'obiettivo di EDGE è quello di costruire una rete di partner di società di distribuzione al di fuori del Nord America. I membri fondatori di EDGE sono French Gerleman Electric Company, Gerrie Electric Wholesale International Inc., Horizon Solutions LLC, Kendall Electric Inc., Kirby Risk Corporation, McNaughton-McKay Electric Company, North Coast Electric Company, Revere Electric Supply Company, The Reynolds Company, Van Meter Industrial Inc. e Werner Electric Supply Company.