Retail: lanciato HP ElitePOS

Un nuovo POS all-in-one pensato per il settore retail e hospitality

HP Inc. lancia sul mercato il suo nuovo e innovativo POS all-in-one, pensato per il settore retail: HP ElitePOS.

L’azienda sta, infatti, lavorando con alcuni clienti e partner, attivi nel settore del retail e dell’hospitality, per ridefinire il modo in cui la tecnologia può trasformare l’esperienza in-store dei clienti.

Come risultato di questo processo, l'ElitePOS è caratterizzato da un design straordinario e modulare, diverso dai grandi terminali POS comunemente utilizzati nell’ambiente retail.

Inoltre, il dispositivo ha un design funzionale che gli permette di essere utilizzato anche in altri modi oltre alla sua tradizionale funzione di punto cassa, al fine di rendere l’esperienza d’acquisto più semplice e veloce sia per i clienti, sia per i commessi che li assistono.

“In ambito retail occorre sempre cercare nuovi modi per interagire con i clienti e reiventare le esperienze in store. La tecnologia può essere un forte abilitatore – commenta Gwen Coble, Director, Workstation, Thin Client, Retail Solution e Immersive Computing, HP Inc. EMEA -. Il nuovo HP ElitePOS è costruito all’insegna della versatilità con un design e delle funzionalità che possono essere adattati alle varie esigenze in ambito retail e hospitality, offrendo performance, sicurezza e durevolezza ai clienti”.