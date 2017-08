Arriva in Italia il centralino telefonico VoIP d’emergenza

Nel nostro Paese la tecnologia di TelcaVoIP International

TelcaVoIP International, realtà da sempre attenta nel prevedere e prevenire eventuali situazioni di emergenza nel campo delle telecomunicazioni presso le aziende o le pubbliche amministrazioni, porta anche in Italia la sua soluzione di disaster recovery real time per la telefonia IP-VoIP aziendale.

Si tratta di un sistema di emergenza che l’azienda moldava e inglese chiama “centralino paracadute”, una soluzione VoIP Cloud to Mobile che replica, tale e quale, il centralino telefonico aziendale utilizzando gli smartphone degli impiegati o utilizzatori in sostituzione del centralino telefonico aziendale che dovesse trovarsi per qualsiasi motivo inutilizzabile, sia per guasto hardware che per mancanza di connettività internet che ne precluda l’invio o la ricezione di chiamate VoIP. Gli smartphone che verranno adibiti ed utilizzati come interni del sistema di disaster recovery, prenderanno le stesse identiche caratteristiche di configurazione degli apparecchi telefonici interni del centralino telefonico aziendale.

Stessa numerazione interna, stesse caratteristiche: riceveranno quindi le chiamate in ingresso, potranno trasferire le chiamate agli altri interni "mobile" proprio nello stesso modo abituale con cui si eseguiva l'operazione con il centralino aziendale. Potranno ovviamente anche eseguire chiamate in uscita, il tutto in modalità assolutamente trasparente e real-time senza necessità di alcun intervento da parte dell'operatore. La soluzione implementata da TelcaVoIP International è assolutamente unica, innovativa, scalabile, low cost, in quanto garantisce un servizio di emergenza e disaster recovery per la telefonia IP VoIP attivabile in tempo reale, andando ad azzerare alle aziende le problematiche derivanti dalla mancanza del servizio di telecomunicazione e telefonia aziendale.