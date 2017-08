LG porta il più grande video wall OLED del mondo all’Acquario di Dubai

Installato nel Dubai Mall è stato creato utilizzando 820 pannelli OLED di digital signage Open Frame di LG

Si trova a Dubai ed è firmato LG Electronics il più grande video wall OLED signage al mondo, realizzato con il modello 55EF5C disponibile anche per il mercato italiano.

Installato nel Dubai Mall adiacente al Burj Khalifa, il video wall è stato creato utilizzando 820 pannelli OLED di digital signage Open Frame di LG. Per questo progetto da guinness dei primati, LG ha collaborato in partnership con Emaar Entertainment, operatore dell’Acquario di Dubai.

"LG sta rivoluzionando il modo in cui sono progettati e utilizzati gli spazi pubblicitari perché la sua tecnologia OLED sottile e curva è essa stessa un’icona d'arte – ha dichiarato Kwon Soon-hwang, responsabile della divisione Information Display di LG Home Entertainment Company -. La nostra esposizione a Dubai è un esempio di come i prodotti di digital signage di LG siano in grado di inserirsi con un’estetica elegante in uno spazio commerciale, oltre ad essere una soluzione innovativa e funzionale che soddisfa le richieste dai clienti B2B. Siamo orgogliosi che questo rivoluzionario schermo sia in mostra nel più grande centro commerciale del mondo, accanto alla struttura più alta del pianeta".

L'uso di OLED signage Open Frame di LG presso l'Acquario di Dubai è particolarmente indicato grazie alla forma curva del display che segue le onde dell’acqua. Le soluzioni OLED signage Open Frame di LG possono essere configurate creando curve convesse o concave, sia in modalità orizzontale che verticale, per essere inserite in ogni spazio sia pubblico che privato.